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Украинский модер превратил Warcraft III: Reforged в RPG с видом от третьего лица

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Warcraft III: Reforged превратили в RPG / Скриншот

Даже самая плохая игра в истории по версии пользователей Metacritic – Warcraft III: Reforged – достойна внимания модераторов. Наш соотечественник превратил ремастер знаковой стратегии в настоящую RPG, которая очень напоминает World of Warcraft.

Модер Серж Василишин опубликовал два ролика с геймплеем своей одиночной карты Engless Tale: Dragon Hunter на YouTube. В первом видео главный герой борется с големом, а во втором – ведет отряд в полный нечисти замок.

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Особенности мода

Камера от третьего лица закреплена в направлении взгляда персонажа, а возвращаться можно с помощью клавиш.

Warcraft III: Reforged от третьего лица:

Василишин отметил, что низкий FPS видео связан с плохой производительностью его ноутбука, а не с оптимизацией модификации. Он также добавил, что геймплей Engless Tale: Dragon Hunter, скорее всего, изменится – карта сейчас находится в разработке.

Warcraft III: Reforged вышла 28 января и сразу получила ряд негативных отзывов из-за обилия багов и халтурного выполнения. Разработчикам пришлось ввести автоматический возврат средств игрокам и извиниться перед фанатами.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Игры Blizzard Entertainment
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