Украинский сервис Grammarly поможет определить тон письма

Украинская компания Grammarly, которая разработала одноименный софт для проверки грамматики во время переписки на английском. Теперь к услуге добавили еще одну интересную функцию – Tone Detector, что помогает определить тон переписки.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе Grammarly.

Интересно: Отопление в киевских квартирах можно регулировать через смартфон

Для чего эта функция? Tone Detector использует комбинацию правил и машинного обучения, чтобы идентифицировать общий тон текста. Система анализирует выбор слов, формулировок, пунктуацию и даже использование прописных букв. На основе этой информации, система определяет, какое впечатление написанное сообщение создаст для его читателя.

Beta-версия детектора тона уже доступна для веб-версий почтовых сервисов Gmail и Yahoo в браузерном расширении Grammarly для Chrome. Уже через несколько недель он станет доступным для Safari и Firefox.

Для активации детектора тона текст должен иметь не менее 120 знаков.

Что такое Grammarly?Это стартап, который основали трое украинцев в 2009 году. Сервис помогает с проверкой правописания и грамматики на английском языке, сервис повышает качество письменного общения, предлагая поправки, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным. Он работает только для английского языка.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно