Украинский стартап GitLab привлек 268 миллионов долларов – теперь компания стоит 2,7 миллиарда

45 Читати новину українською
GitLab привлек 268 миллионов долларов инвестиций
GitLab привлек 268 миллионов долларов инвестиций / Фото из открытых источников

В рамках раунда серии E украинскому стартапа GitLab удалось привлечь 268 миллионов долларов. Вместе с новым раундом компания суммарно собрала 426 миллиона долларов.

Среди инвесторов стартапа такие крупные компании, как инвестиционный банк Goldman Sachs, фирма Iconiq Capital, венчурный фонд Y Combinator и другие, сообщает VentureBeat.

Читайте также: Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным

В то же время саму компанию оценили в 2,7 миллиарда долларов. Привлеченные деньги стартап направит на улучшение всех функции платформы, включая мониторинг, безопасность и планирования. В компании отмечают, что целью является сделать их "лучшими в своем классе".

Сейчас в компании около 100 тысяч корпоративных клиентов по всему миру, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.

Сейчас в GitLab открыто 222 вакансии, которые компания планирует закрыть как можно быстрее. Кроме этого, стартап планирует IPO (первая публичная продажа акций): по плану, выход на биржу должен состояться 18 ноября 2020.

Что известно о GitLab?Это платформа для сотрудничества и DevOps (методология взаимодействия специалистов по разработке со специалистами по техобслуживанию). Основной конкурент стартапа – GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab планирует построить платформу "все в одном", которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы типа Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.

Соучредителем стартапа является харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011 году в свободное от работы время. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, которую можно было бы установить на свой сервер, поскольку аналоги были слишком дорогими.

В 2013 году к стартапа присоединился второй соучредитель – нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab на постоянной основе.

blog_ava
Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
сегодня
136
Теги: Стартап Техно IT-бизнес Новости Украины Деньги
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
17 сентября 08:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 10001
7 полезных сервисов в Viber
16 сентября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
1828
Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
15 сентября 22:04 Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
306
Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
14 сентября 22:02 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
1332
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
14 сентября 18:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
158
Новости
Больше новостей
Залиште відгук