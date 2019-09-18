Украинский стартап GitLab привлек 268 миллионов долларов – теперь компания стоит 2,7 миллиарда

В рамках раунда серии E украинскому стартапа GitLab удалось привлечь 268 миллионов долларов. Вместе с новым раундом компания суммарно собрала 426 миллиона долларов.

Среди инвесторов стартапа такие крупные компании, как инвестиционный банк Goldman Sachs, фирма Iconiq Capital, венчурный фонд Y Combinator и другие, сообщает VentureBeat.

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В то же время саму компанию оценили в 2,7 миллиарда долларов. Привлеченные деньги стартап направит на улучшение всех функции платформы, включая мониторинг, безопасность и планирования. В компании отмечают, что целью является сделать их "лучшими в своем классе".

Сейчас в компании около 100 тысяч корпоративных клиентов по всему миру, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.

Сейчас в GitLab открыто 222 вакансии, которые компания планирует закрыть как можно быстрее. Кроме этого, стартап планирует IPO (первая публичная продажа акций): по плану, выход на биржу должен состояться 18 ноября 2020.

Что известно о GitLab?Это платформа для сотрудничества и DevOps (методология взаимодействия специалистов по разработке со специалистами по техобслуживанию). Основной конкурент стартапа – GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab планирует построить платформу "все в одном", которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы типа Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.



Соучредителем стартапа является харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011 году в свободное от работы время. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, которую можно было бы установить на свой сервер, поскольку аналоги были слишком дорогими.



В 2013 году к стартапа присоединился второй соучредитель – нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab на постоянной основе.