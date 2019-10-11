Украинский стартап Grammarly привлек 90 миллионов долларов инвестиций и стал "единорогом"

В течение второго раунда Фандрейзинг основан Украинский Алексеем Шевченко и Максимом Литвиным стартап Grammarly, привлек 90 миллионов долларов и теперь стоит более 1 миллиарда долларов.

Инвестировали в компанию в ходе второго раунда фонды General Catalyst, IVP и Spark Capital, сообщает TechCrunch.

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Теперь общая сумма привлеченных стартапом инвестиций составила около 200 миллионов долларов (два года назад Grammarly привлекла 110 миллионов долларов ).

Программное решение компании для проверки английской грамматики с применением искусственного интеллекта способно подстроить общий стиль написанного текста в зависимости от того, кому он адресован. Каждый день Grammarly используют более 20 миллионов человек.

Гендиректор компании Брэд Гувер подтвердил, что это финансирование поднимает общую стоимость компании до более чем 1 миллиарда долларов. Благодаря этому стартап официально стал "единорогом".

Вы можете воспользоваться Grammarly в нескольких распространенных браузерах, а также через различные приложения, включая мобильные платформы и Microsoft Office.

К слову, ранее Украинская стартап GitLab привлек 268 миллионов долларов инвестиций и теперь стоит 2,7 миллиарда долларов.