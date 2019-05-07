Украинский стартап подал в суд на Apple: детали резонансного дела

Две ИТ-компании – стартап Kidslox с офисом в Черкассах и испанская компания Qustodio – подали жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции в отношении компании Apple.

Как сказано на сайте Kidslox, Apple обвиняют в злоупотреблении монопольным положением и "вытравливании" приложений, помогающих контролировать пребывание детей за мобильными телефонами.

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В чем обвиняют Apple. Как утверждают заявители, американская корпорация создала собственную программу родительского контроля и сейчас блокирует обновление своих конкурентов или просто удаляет их из AppStore.

Так, уже удалено 11 приложений такого типа: Ourpact, Mobicip, Сurbi и тому подобное.

"Наша цель – отстоять права пользователей на свободный выбор, какое приложение родительского контроля им выбирать. После нашего обращения в Европейскую комиссию Apple несколько уменьшил давление на нас, однако все равно не дает обновить Kidslox", – заявил СЕО и основатель Kidslox Виктор Евпак.

Чем занимается Kidslox?Стартап разрабатывает мобильное приложение для родительского контроля Kidslox. Оно позволяет родителям управлять временем, которое их ребенок проводит за мобильным. Родители могут блокировать приложения, доступ к интернету и фильтровать контент, который получает ребенок.



Как уверяют разработчики, их приложение является более эффективным, чем аналог от Apple. Ведь оно выполняет мгновенное блокирование и имеет более качественную фильтрацию контента. Кроме того, оно позволяет контролировать как IOS-устройства, так и на Android.

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