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Украинский стартап привлек nect WORLD 35 тысяч долларов американских инвестиций

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Украинская компания nect WORLD Inc. прошла в американский акселератор Boomtown Accelerators. Украинцам удалось привлечь 35 тысяч долларов инвестиций.

Как передает ain.ua, американский акселератор инвестирует в украинский проект и получит 7% акций стартапа. Согласно правилам участия, такое вложение не влияет на оценку компании, ведь это не является официальным раундом финансирования.

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Далее стартап пройдет трехмесячную программу обучения в Боулдере, штат Колорадо (США) и получит доступ к базе инвесторов и менторов.


Стартап nect WORLD работает с 2019 года

Что известно о nect WORLD Inc

Это украинский стартап с офисом в Киеве. Проект разрабатывает 4G-модем nect MODEM для подключения к ноутбуку с поддержкой eSIM и функцией точки доступа Wi-Fi.

Интересно, что корпус устройства nect WORLD выполнен из переработанного пластика. Продукт разрабатывают с 2019 года. Сейчас в проект вовлечены трое работников.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Стартап IT-бизнес
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