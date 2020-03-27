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Украинский стартап разрабатывает гороскопы: привлек 300 000 долларов инвестиций

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Украинский стартап Astromix сумел привлечь 300 тысяч долларов от инвесткомпании Adventures Lab в рамках seed-раунда. Украинцы занимаются разработкой астрологических персонализированных сервисов для пользователей.

Как рассказал основатель Adventures Lab Андрей Кривочук, инвесторов не пугает ситуация с пандемией и возможным кризисом, передает ain.ua.

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Чем занимается Astromix

Команда Astromix работает над созданием персонализированных гороскопов. Такие прогнозы собирают по профессии, типу личности, талантам и тому подобное.

"Ваш гороскоп гораздо глубже и сложнее чем сухая трактовка знаков зодиака, которую вы можете прочитать в журналах или на других сайтах. Мы используем высокоточные данные NASA по карте звездного неба, а также время и место вашего рождения для того, чтобы создать для вас наиболее точный и персонализированный гороскоп", – говорят разработчики.

В конце 2019 года команда разработала MVP и запустила открытое бета-тестирование сервиса. Сейчас команда работает над конечной версией. Сейчас в команде Astromix работают шесть сотрудников.

"Мы рассматриваем проекты, которые часто не рассматриваются по классическому сценарию, вроде affiliate marketing (партнерский маркетинг), астрологии, беттингу, гемблингу и других traffic-driven нишам, которые генерируют/зависят от огромных объемов трафика. Так что инвестиция в Astromix для нас типична", – добавил Криворчук.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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