Украинский стартап разработал девайс, который удваивает количество пациентов на аппарате ИВЛ

Украинский стартап MAWI разработал девайс Mawi Pipeline, который в теории может увеличить количество больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Это особенно актуально во время пандемии коронавируса, ведь критически больные пациенты нуждаются в ИВЛ, а их в Украине не так много.

Устройство Mawi Pipeline изготовлено на 3D-принтере. Его можно подключить к аппарату ИВЛ, передает AIN.UA.

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Таким образом разработка дает возможность подключить нескольких пациентов сразу (стандартный аппарат дает возможность подключать только одного человека). Простыми словами, это некий механический переходник, который разъединяет потоки воздуха и разделяет на 2 трубки.

Разработчики говорят, что такое устройство можно напечатать на любом 3D-принтере бытового и высшего ранга. В качестве материала рекомендуют использовать гипоаллергенный медицинский пластик, предварительно сертифицированный по нормам.

Как работает Mawi Pipeline: видео

Тестирование

Mawi Pipeline уже испытывали на разных аппаратах ИВЛ. Важно, что тестирование показало, что наиболее безопасным и эффективным является разветвление коннектора на 2 трубки, а не на 4 или больше.

"В Украине часто используют не самые прогрессивные аппараты ИВЛ, которые не работают на полную мощность. Поэтому мы адаптировали устройство и усовершенствовали его, чтобы как можно больше Pipeline могло работать в Украине при различных условиях", – говорят создатели.

Цена

Печать одного такого устройства разработчики оценивают в 10 долларов (примерно 280 гривен).

При этом команда MAWI готова бесплатно производить и поставлять коннекторы в больницы, в которые поступают пациенты, зараженные COVID-19. Этому учреждению нужно написать заявку на сайте Mawi Pipeline.

Сейчас в Украине 43 больных коронавирусом находятся в критическом состоянии. Именно эти пациенты нуждаются в реанимационных мероприятиях. Всего в результате вспышки COVID-19 в Украине в больницах находятся 923 человека.

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