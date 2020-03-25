Украинским предпринимателям предлагают бесплатно создать свой интернет-магазин

Украинская IT-компания Shop-Express решила поддержать украинские компании, чей бизнес оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса и внедрения карантина. Поэтому таким бизнесменам позволяют бесплатно создать свой интернет-магазин.

Как рассказали в Shop-Express, сейчас в Украине очень высокий риск краха бизнеса. В таких обстоятельствах компаниям нужно уметь адаптироваться и меняться, чтобы оставаться на плаву, передает epravda.com.ua.

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"Мы хотим поддержать предпринимателей в это нелегкое время, на первых порах предложив инструмент для продаж в интернете, чтобы компенсировать потери", – рассказал соучредитель платформы Алексей Петриченко.

Как это сделать

Предприниматели смогут создать интернет-магазин на базе сервиса IT-компании. А потом этот сайт можно будет наполнять товарами, добавить текст и запустить с собственным доменным именем.

Также интернет-магазин можно запустить в фирменном стиле бренда без привязки к шаблону.

Следовательно, предпринимателям нужно зарегистрироваться на сайте https://shop-express.com.ua/ c 18 марта до 31 мая. После этого они получат полный бесплатный доступ к платформе на 2 месяца.

Что известно о Shop-Express? Это платформа для интернет-магазина с визуальным редактором. Сервис позволяет создавать и управлять сайтом без программирования. Пользователь может воспользоваться готовым дизайном из галереи дизайнов или заказать индивидуальный дизайн.



Система также позволяет управлять заказами, товарами, ценами и остатками, скидками, имеет возможность вносить стоимость товаров в любой удобной валюте и выводить в другой.

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