Украинско-американская ракета "Антарес" помогла астронавтам в исследовании Вселенной

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус". Последний должен доставить на Международную космическую станцию вещи для экипажа и материалы для научных исследований – всего 3750 килограммов полезного груза.

Как сообщили в конструкторском бюро "Южное", внутри грузового корабля "Сигнус" на орбиту полетели:

традиционная провизия;

вещи для экипажа,

материалы для научных исследований,

оборудования для станции и выхода в открытый космос;

кубсаты (малые спутники для космических исследований): часть из них будет запущена с МКС, а часть – с самого "Сигнуса" после того, как он покинет станцию.

Интересно! Дорога к звездам: какие супертехнологии помогают КБ "Южное" покорять космос – фоторепортаж

В частности, "Сигнус" должен доставить на МКС оборудование для магнитного альфа-спектрометра (AMS-02) , установленный на внешней стороне космической станции. Его задача – поиск признаков темной, необычной материи и антиматерии. Данные этого исследования помогут понять, как была создана Вселенная.

"В конце этого года запланирована серия выходов астронавтов в открытый космос для проведения работ по продлению срока службы спектрометра. Астронавты будут перерезать и повторно соединять элементы оборудования спектрометра, и это событие, которое раньше не делали в космосе. Опыт, который будет получен, может оказаться полезным для будущих миссий ", – подчеркивают представители "Южного".

Кроме того, астронавты получат "специальный жилет" AstroRad , предназначенный для защиты от радиации. В итоге астронавты проведут его испытания во время выполнения ежедневных задач. Цель испытаний – определить, насколько он удобен в применении.

Также "Сигнус" доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G . В нем будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации. Эту печь разработали специально для использования на космической станции, и ее можно применять в будущих длительных полетах.

Еще одно устройство под названием The Made in Space Recycler, применяют для переработки пластика для сохранения окружающей среды. Он будет протестирован в процессе переработки пластика на нить (филамент) для 3D-печати, которую затем можно будет использовать в устройстве Made in Space Manufacturing Device (3D-принтер Refabricator, который работает в орбитальной лаборатории МКС с 2016 года).

Добавим, что успешный пуск Антареса состоялся из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) 2 ноября.

Украинско-американская ракета "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус": смотрите видео

Что известно о проекте "Антарес"

Он является примером успешного взаимодействия компаний космической отрасли Украины и Соединенных Штатов в сфере мирного исследования космического пространства. Его создала американская корпорация Northrop Grumman (прежнее название – Orbital ATK Inc) с участием иностранных партнеров, в частности ряда украинских предприятий. Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало конструкторское бюро "Южное" и впоследствии изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА" , "РАПИД" (Чернигов).

Обратите внимание! Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн

Также украинские специалисты участвовали и в подготовке ракеты-носителя к пуску и ее испытании. Так, украинцы в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем секторе ответственности. Кроме того, согласно контракту, техническую поддержку пуска, прием и обработку телеметрической информации в режиме реального времени осуществляли с территории КБ "Южное".

"Антарес" предназначен для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических aпapaтов. Она состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Сигнус" (третья ступень).

Всего с 2013 года "Антарес" стартовала 12 раз, 11 из которых – успешно. Нынешняя миссия NG-12 является первой в рамках контракта с NASA по доставке грузов на МКС. Контракт заключен до 2024 года. Он предусматривает по меньшей мере еще пять миссий по доставке примерно 20 тонн полезного груза на МКС. До этого действовал контракт, по которому с 2014 года было доставлено на МКС 10 кораблей "Сигнус", 7 из которых – с помощью "Антареса".