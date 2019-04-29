Украинско-американская ракета Firefly Alpha прошла успешные тесты (видео)

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Рендер ракеты Alpha
Рендер ракеты Alpha / Фото из открытых источников

Тестовые испытания ракеты Alpha совместного производства Украины и США прошли еще 25 апреля в городе Бриггс, Техас. Тестировали двигатель второй ступени наземно на специальном стенде.

Компания Firefly Aerospace на своей странице в Facebook отметила, что сам тест длился в течение пяти минут и проходил на вертикальной тестовой площадке.

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Компания продемонстрировала двигательную установку в легкой конфигурации, конструкции ракеты и топливные баки, системы управления давлением и топливом, а также авионику. Ступень, управляемая разработанным Firefly программным обеспечением для полета, работала автономно.

Ступень был оснащен инструментами для сбора данных о механической вибрации, которой будут подвергаться элементы авионики и компоненты жидкостной системы во время полета. Предварительные результаты анализа данных свидетельствуют о том, что тестируемые компоненты соответствуют аналитическим моделям и не достигших предельных показателей чувствительности,
– сообщили в компании.

Эти испытания продемонстрировали полностью внедренный в эксплуатацию масштабный вертикальный испытательный стенд Firefly "TS2".

В 2019 году Firefly продолжит квалификационные испытания как первой, так и второй ступеней ракеты-носителя Alpha и начнет летные приемочные испытания в мае, следуя цели первого запуска в декабре 2019 года с космического пускового комплекса ВВС Ванденберг 2W.

Смотрите видео испытаний ракеты:

Что известно о ракете-носителе Firefly Alpha?Это самая большая ракета-носитель класса smallsat в США, которая, как ожидается, будет готова к эксплуатации к концу 2019 года. Планируется, что ни один из конкурирующих носителей такой же грузоподъемности не начнет эксплуатироваться по крайней мере до 2021 года.

Что известно о компании Firefly Aerospace?Это личное американское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирами в Украине и США. Само производство ракет расположенный в американском Техасе, в свою очередь, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.

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Теги: Новости США Новости Украины Космос Техно
Источник: 24 Канал
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