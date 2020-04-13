Украину выбрали для участия в проекте для трансграничной электронной подписи: цель

Украина будет участвовать в пилотных проектах для тестирования трансграничной электронной подписи. В перспективе это поможет украинцам заключать контракты с помощью цифровой подписи с иностранными компаниями.

Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, участие в этом проекте станет одним из шагов в этом направлении.

Интересно Федоров анонсировал важное обновление в приложении Дия

Детали

Украину выбрали среди стран Восточного Партнерства ЕС. Отбор проводили, учитывая адаптацию украинского законодательства и технической реализации требований в сфере электронных доверительных услуг.

Цель этого пилотного проекта – достичь технической трансграничной интероперабельности (способность к взаимодействию) квалифицированных электронных подписей.

Это позволит подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями с помощью электронной подписи. В рамках проекта, в Частности, Украина будет тестировать е-подписи на реальных примерах применения в Эстонии и Молдове.

Е-подписи в Украине

В Украине электронная подпись доступна уже несколько лет. Получить такую подпись украинцы могут в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

Активно пользуются электронной подписью и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. в частности, недавно он подписал меморандум с главой Национального банка с помощью электронной цифровой подписи.

Что такое электронная подпись?

Электронная цифровая подпись или ЭЦП это та же подпись, только в электронной форме. При чем по правовому статусу она приравнена к собственноручной подписи или печати.



Ее получают по результатам криптографического преобразования и могут добавлять к другим данным или документам. В частности, с помощью ЭЦП можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах подобное.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно