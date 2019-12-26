Украли смартфон: что делать и как его отследить

Утерянный или украденный телефон – это очень неприятно, но не так страшно, как может показаться. Если вы правильно подготовитесь, то сведете последствия к минимуму. Итак, что нужно делать, если вы не можете найти свой телефон?

Для начала убедитесь, что вы его действительно потеряли – позвоните на свой номер. Часто потерянный телефон может кто-то найти, поэтому этот человек ответит вам на звонок. Объясните ситуацию и попросите вернуть телефон за вознаграждение. Если никто не отвечает или телефон выключен, вам надо сделать так, чтобы никто не смог воспользоваться вашими частными данными.

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Подготовьтесь заранее

Как это ни банально, но к возможной потере смартфона надо быть готовым.

Установите надежный пароль ( "1515" или "пароль" – не самая лучшая идея) не пользуйтесь простыми кодами блокировки.

Распознавание лица – тоже не лучший вариант защиты, ведь часто смартфон можно разблокировать, имея фото владельца.

Также убедитесь, что вы указали контактные данные на экране блокировки. Напишите там запасной номер телефона или укажите электронную почту, чтобы с вами могли связаться.

Включите автоматическую блокировку через минуту неактивности устройства. Большинство почему-то не пользуется этим банальным и простым методом защиты.



Что делать, если украли смартфон

Резервное копирование. Включите и время от времени проверяйте, что резервные копии работают. Это позволит вам быстро восстановить нужные данные на новом телефоне.

Не храните пароли в браузере. Лучше всего, если вы будете держать все пароли в защищенном менеджере паролей (например, 1Password или LastPass) и каждый раз будете вводить пароли на нужных сайтах.



Если телефон украли

Немедленно сообщите оператору

Позвоните в колл-центр оператора и попросите заблокировать номер. Вас попросят ответить на несколько вопросов, чтобы убедиться, что вы являетесь владельцем (обычно это последние даты и суммы пополнений, последние номера звонков и баланс). После этого телефон моментально блокируется, а вы сможете получить новую сим-карту с тем же номером.

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Отдаленно заблокируйте телефон и сотрите данные

Большинство современных смартфонов имеют функцию удаленного блокирования и записи данных. Не забудьте зайти в настройки безопасности и включить ее прямо сейчас. Это позволит полностью стереть все личные данные с телефона, чтобы никто не смог ими воспользоваться.

iOS

Планшеты и смартфоны Apple автоматически активируют функцию блокировки при включении функции "Find My iPhone". Это заблокирует потерянное устройство, чтобы никто не смог войти без вашего пароля к сервисам Apple.

Приложение "Find My iPhone" имеет функцию "Lost Mode" ( "потерянный телефон"). На экране показано сообщение для человека, который нашел ваш смартфон. Напишите в нем контактный номер и электронную почту. Чтобы включить этот режим, зайдите на icloud.com/#find с компьютера под своим логином для iCloud.

Если вы уверены, что смартфон вам уже не вернут, вы сможете стереть свои данные.

Android

Чтобы удаленно заблокировать смартфон на Android, заранее настройте функцию "Find My Device". После потери авторизируйтесь на google.com/android/find под вашим аккаунтом Gmail. Здесь вы сможете изменить пароль для девайса или удаленно стереть устройство.

Windows Phone

Смартфоны под управлением Windows имеют приложение "Find My Phone", что может удаленно блокировать потерянный девайс. Для этого надо зайти на windowsphone.com, выбрать "Найти мой телефон" и выбрать "Блокировать".

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