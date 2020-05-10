Украшение, что спасет жизнь: ожерелье со скрытым сенсором быстро проверит сердечный ритм
Аномальное сердцебиение, также известное как мерцательная аритмия, считается одной из главных причин инсультов. Часто оно не имеет симптомов, поэтому остается незамеченным. Новое экспериментальное ЭКГ-ожерелье призвано сделать процесс диагностики быстрым и беспроблемным.
Созданное командой из Университета Восточной Финляндии, ожерелье рассчитано на людей, склонных к риску фибрилляции предсердий. По сути это цепочка с подвеской, которая имеет скрытый ЭКГ-датчик.
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Как работает гаджет
Чтобы проверить частоту пульса, достаточно запустить приложение на смартфоне и зажать подвеску между руками или прижать ее ладонью к груди. Чтобы измерить сердечный ритм сенсору нужно 25 секунд. Через приложение информация поступает на облачный сервер, где его анализом занимаются алгоритмы на основе искусственного интеллекта. Если фиксируется мерцательная аритмия, в течение нескольких секунд пациент и его лечащий врач получают уведомление об этом.
Технологию протестировали на 145 взрослых добровольцах. Они измеряли свой сердечный ритм бусами и параллельно проходили традиционный тест на электрокардиографе. Когда дело дошло до диагностики мерцательной аритмии, оба метода показали высокую вероятность – хотя несомненный плюс теста с помощью ожерелья заключается в возможности провести его в любом месте и в любое время.
Выводы команды будут представлены на научной платформе ESC EHRA Essentials 4 You. Возможно такой гаджет незадолго можно будет приобрести для личного использования.
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