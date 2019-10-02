Укрепление гривны встревожило IT-шников: дискуссия

Большинство IT-специалистов в Украине получают зарплату, как привязана к иностранной валюте, то есть к долларам или евро. Поэтому укрепление гривны не на руку этим работникам.

Как обратило внимание издание Ain.ua, долларовые зарплаты программистов в гривне за год упали на 12%. При этом работодатели не спешат пересматривать ставки.

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Этот вопрос активно обсуждают в дискуссии на профильном портале DOU. Сейчас в дискуссии почти 800 комментариев.

Там IT-шники жалуются, что зарплаты становятся меньше, при этом товары и услуги на нашем рынке стабильно дорожают. Некоторые даже предлагают привязать зарплату к гривне.

Правда есть и такие комментаторы, которые видят в этом позитив, как для страны, так и для населения.

При этом издание добавляет, хотя сотрудники не против, чтобы компания компенсировала проседание зарплаты из-за укрепления гривны. Однако, в трех крупнейших IT-компаниях Украины пересмотра зарплат пока не было.

Напомним, средняя зарплата программистов в Украине сегодня составляет примерно 2 тысячи долларов (это около 50 тысяч гривен).

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