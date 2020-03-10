Укрпочта начинает выдавать посылки по удостоверению в приложении Дия
Укпрошта будет выдавать отправления по электронному удостоверению водителя в приложении Дия. Пока такое нововведение будет действовать в тестовом режиме.
Так же пока будут действовать ограничения на посылки, которые можно получить с помощью приложения, сообщает Укрпочта в своем фейсбуке.
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Пока это будет действовать только для внутренних посылок с наложенным платежем на сумму до 15 тысяч гривен. Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.
Нововведение будет применяться для ряда сервисов:
- Укрпочта Экспресс,
- Укрпочта Стандарт,
- Укрпочта SmartBox.
Что известно о приложении Дия?Приложение Дия должно стать простым и понятным сервисом для получения государственных услуг. Первый релиз содержит цифровые версии водительского удостоверения и свидетельство о регистрации автомобиля.
Документы, доступные в сервисе, приравниваются к привычному бумажному удостоверению и имеют такую же юридическую силу.
Приложение Дия можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентифицируют пользователей с помощью технологии BankID через систему Нацбанка и "Приватбанка".