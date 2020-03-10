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Укрпочта начинает выдавать посылки по удостоверению в приложении Дия

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Укпрошта будет выдавать отправления по электронному удостоверению водителя в приложении Дия. Пока такое нововведение будет действовать в тестовом режиме.

Так же пока будут действовать ограничения на посылки, которые можно получить с помощью приложения, сообщает Укрпочта в своем фейсбуке.

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Пока это будет действовать только для внутренних посылок с наложенным платежем на сумму до 15 тысяч гривен. Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

Нововведение будет применяться для ряда сервисов:

  • Укрпочта Экспресс,
  • Укрпочта Стандарт,
  • Укрпочта SmartBox.

Что известно о приложении Дия?Приложение Дия должно стать простым и понятным сервисом для получения государственных услуг. Первый релиз содержит цифровые версии водительского удостоверения и свидетельство о регистрации автомобиля.

Документы, доступные в сервисе, приравниваются к привычному бумажному удостоверению и имеют такую ​​же юридическую силу.

Приложение Дия можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентифицируют пользователей с помощью технологии BankID через систему Нацбанка и "Приватбанка". 

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Техно Новости Техно Укрпошта Дия Смартфоны
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