Укрпочта начинает выдавать посылки по удостоверению в приложении Дия

Укпрошта будет выдавать отправления по электронному удостоверению водителя в приложении Дия. Пока такое нововведение будет действовать в тестовом режиме.

Так же пока будут действовать ограничения на посылки, которые можно получить с помощью приложения, сообщает Укрпочта в своем фейсбуке.

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Пока это будет действовать только для внутренних посылок с наложенным платежем на сумму до 15 тысяч гривен. Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

Нововведение будет применяться для ряда сервисов:

Укрпочта Экспресс,

Укрпочта Стандарт,

Укрпочта SmartBox.

Что известно о приложении Дия?Приложение Дия должно стать простым и понятным сервисом для получения государственных услуг. Первый релиз содержит цифровые версии водительского удостоверения и свидетельство о регистрации автомобиля.



Документы, доступные в сервисе, приравниваются к привычному бумажному удостоверению и имеют такую ​​же юридическую силу.



Приложение Дия можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентифицируют пользователей с помощью технологии BankID через систему Нацбанка и "Приватбанка".