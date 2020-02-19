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"Укртелеком" поднимает плату за телефон с 1 марта: что изменится

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"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь

"Укртелеком" с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Минимальный тариф увеличивается до 74 гривен в месяц.

Это должно было произойти еще в начале 2020 года, но компания тогда заявила, что пока не будет поднимать цены из-за социальной важности этой услуги. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртелекома".

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Как изменятся тарифы "Укртелекома"

  • Тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривен в месяц (вместо 99 гривен),
  • тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (вместо 94 гривен),
  • тариф "Простой" – 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет стоить 45 гривен за аналогичный период.

"Укртелеком" аргументировал рост тарифов увеличением расходов на предоставление услуг связи как внутри самой компании, так и в отрасли в целом.

Ранее в "Укртелекоме" сообщили, что с 1 февраля 2020 года в четырех областях исчезнет проводное радиовещание, а по всей Украине – таксофоны.

Что известно об "Укртелекоме"?Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Сейчас значительную часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы. Компанией владеет группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коммунальные услуги Ринат Ахметов Тарифы Новости Техно Укртелеком Техно IT-бизнес
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