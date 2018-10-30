Ulefone презентовала смартфон Power 5S с батареей на 13 000 миллиампер часов

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Ulefone Power 5S: характеристики и цена
Ulefone Power 5S: характеристики и цена / Фото из свободных источников

Китайская компания Ulefone представила смартфон Power 5S. Главными особенностями устройства стали четыре камеры и аккумулятор на 13 000 миллиампер часов.

Об этом сообщается на официальном сайте Ulefone.

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Ulefone Power 5S получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 точек) и соотношением сторон 18:9. "Сердцем" стал процессор MediaTek MTK6763. Кроме того, новый смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища с возможностью его расширения с помощью microSD-карт.

Ulefone Power 5S имеет четыре камеры: двойной основной модуль на 21 Мп и 5 Мп, а также двойную фронтальную камеру с разрешением 13 Мп и 5 Мп.

Ulefone Power 5S
Ulefone Power 5S получил батарею на 13 000 миллиампер часов

Аккумулятор на 13 000 миллиампер часов обеспечивает устройству до 52 часов работы в режиме разговора и рекордные 1 100 часов в режиме ожидания.

Будет работать Ulefone Power 5S под управлением операционной системы Android 8.1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ulefone Power 5S

  • ДисплейТип: AUO
    Диагональ: 6,0 дюйма
    Разрешение: 2160 х 1080 пикселей
  • ПроцессорMediaTek Helio P23
  • ВидеопроцессорMali-G71 MP2
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ 
  • КамераОсновная: 21 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальная: 13 Мп+ 5 Мп
  • Акумулятор13 000 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1

 

Новый смартфон поступит в продажу на Aliexpress и будет доступен по цене 200 долларов (около 5 300 гривен).

Обзор Ulefone Power 5S – смотрите видео

 

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Теги: Китай Техно Смартфоны Цены Обзоры
Источник: Техно
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