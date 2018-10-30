Ulefone презентовала смартфон Power 5S с батареей на 13 000 миллиампер часов

Китайская компания Ulefone представила смартфон Power 5S. Главными особенностями устройства стали четыре камеры и аккумулятор на 13 000 миллиампер часов.

Об этом сообщается на официальном сайте Ulefone.

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Ulefone Power 5S получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 точек) и соотношением сторон 18:9. "Сердцем" стал процессор MediaTek MTK6763. Кроме того, новый смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища с возможностью его расширения с помощью microSD-карт.

Ulefone Power 5S имеет четыре камеры: двойной основной модуль на 21 Мп и 5 Мп, а также двойную фронтальную камеру с разрешением 13 Мп и 5 Мп.



Ulefone Power 5S получил батарею на 13 000 миллиампер часов

Аккумулятор на 13 000 миллиампер часов обеспечивает устройству до 52 часов работы в режиме разговора и рекордные 1 100 часов в режиме ожидания.

Будет работать Ulefone Power 5S под управлением операционной системы Android 8.1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ulefone Power 5S Дисплей Тип: AUO

Диагональ: 6,0 дюйма

Разрешение: 2160 х 1080 пикселей

Тип: AUO Диагональ: 6,0 дюйма Разрешение: 2160 х 1080 пикселей Процессор MediaTek Helio P23

MediaTek Helio P23 Видеопроцессор Mali-G71 MP2

Mali-G71 MP2 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 21 Мп + 5 Мп

​Фронтальная: 13 Мп+ 5 Мп

Основная: 21 Мп + 5 Мп ​Фронтальная: 13 Мп+ 5 Мп Акумулятор 13 000 мАг

13 000 мАг Операционная системаAndroid 8.1

Новый смартфон поступит в продажу на Aliexpress и будет доступен по цене 200 долларов (около 5 300 гривен).

Обзор Ulefone Power 5S – смотрите видео

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