Ulefone презентовала смартфон Power 5S с батареей на 13 000 миллиампер часов
Китайская компания Ulefone представила смартфон Power 5S. Главными особенностями устройства стали четыре камеры и аккумулятор на 13 000 миллиампер часов.
Об этом сообщается на официальном сайте Ulefone.
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Ulefone Power 5S получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 точек) и соотношением сторон 18:9. "Сердцем" стал процессор MediaTek MTK6763. Кроме того, новый смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища с возможностью его расширения с помощью microSD-карт.
Ulefone Power 5S имеет четыре камеры: двойной основной модуль на 21 Мп и 5 Мп, а также двойную фронтальную камеру с разрешением 13 Мп и 5 Мп.
Ulefone Power 5S получил батарею на 13 000 миллиампер часов
Аккумулятор на 13 000 миллиампер часов обеспечивает устройству до 52 часов работы в режиме разговора и рекордные 1 100 часов в режиме ожидания.
Будет работать Ulefone Power 5S под управлением операционной системы Android 8.1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ulefone Power 5S
- ДисплейТип: AUO
Диагональ: 6,0 дюйма
Разрешение: 2160 х 1080 пикселей
- ПроцессорMediaTek Helio P23
- ВидеопроцессорMali-G71 MP2
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 21 Мп + 5 Мп
Фронтальная: 13 Мп+ 5 Мп
- Акумулятор13 000 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1
Новый смартфон поступит в продажу на Aliexpress и будет доступен по цене 200 долларов (около 5 300 гривен).
Обзор Ulefone Power 5S – смотрите видео
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