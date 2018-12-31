Умер основатель Ciklum Торбен Майгаард

На 49 году жизни скончался известный программист, основатель компании Ciklum Торбен Майгаард. Эта компания является одной из крупнейших аутсорсинговых IT-компаний в Украине.

Информацию о смерти сообщил генеральный директор компании RealityClash Мортен Ронгаард.

В сети также появилось фото письма, разосланного внутри компании. Там сказано, что Торбен Майгаард умер этой ночью. В Ciklum поражены печальной вестью о смерти создателя, поэтому пока не делают никаких публичных заявлений.

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О причинах смерти пока ничего неизвестно. Кто займет кресло Торбена Майгаарда в главном киевском офисе Ciklum тоже ничего неизвестно.

Кто такой Торбен Майгаард?Он был основателем большой аутсорсинговой компании Ciklum, которая имеет представительство в нескольких странах, в том числе и в Украине. Также Майгаард стал исполнительным продюсером фильма "Моя земля" (Under sandet), который был номинирован на Оскар от Дании в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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