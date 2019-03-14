Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года. Он был не только физиком, но и сыном, способным студентом, любящим мужем и отцом.

Жизнь Стивена Хокинга в фото

Стивен Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания, куда вынуждены были переехать из Лондона его родители в связи с частыми бомбардировками города немецкой авиацией. Отец Хокинга – Фрэнк Хокинг – был специалистом в области тропической медицины, мать – Изабель Хокинг – имела экономическое образование (они оба закончили Оксфордский университет).

Читайте также: Выпустили монету в честь Стивена Хокинга: как она выглядит

Фрэнк Хокинг с новорожденным сыном — Стивеном (1942 год)

Фрэнк Хокинг был специалистом в области тропической медицины, а Изабель работала секретарем в научно-исследовательском медицинском институте. Они оба были интеллектуалами, так и пытались воспитывать детей (у Стива было еще две сестры и брат) по-новому — не заставляли что-то зубрить, а объясняли детям все незнакомое. Поэтому читать Стивен научился только в 8 лет.

Читайте также: Что Стивен Хокинг советовал украинцам и миру: выдающиеся цитаты

В детстве Стивена всегда интересовало, как все работает, поэтому он часто разбирал механизмы, чтобы посмотреть, как они устроены. Его сестра Мэри вспоминает, что обыграть в шашки она смогла Стивена всего лишь раз, а вот в шахматах он остался для нее непобедимым.



Стивен Хокинг (слева) с сестрой Мэри (справа) — 1948 год

Стивен Хокинг (слева) с сестрами Мэри и Филлипой

Когда Стивену было 13 лет, он самостоятельно собрал проигрыватель для пластинок, так как родители не хотели покупать его, считая покупку ненужной.

Стивен Хокинг в школьном возрасте, здесь будущему гению 12

В 17 лет Хокинг поступил в Оксфордский университет, решив, что хочет заниматься физикой, а не медициной, к чему его подталкивал отец.

Стивен Хокинг у входа в Оксфордский университет, 1962 год

В Оксфорде Хокинг увлекался греблей (был рулевым), любил и часто посещал вечеринки. Сам ученый утверждает, что за три года в университете на учебу потратил примерно 1000 часов, то есть, учился по одному часу в день.



Свойствен Хокинг (справа) с другими студентами в Оксфордском университете

Стивен Хокинг (в шляпе) увлекался греблей в студенческие годы

Стивен решил в дальнейшем специализироваться в области космологии, для чего перешел на аспирантуру в Кембридж. Только в аспирантуре Хокинг понял, что для занятия наукой необходим ежедневный труд, даже если ты гений.

В 1963 году молодому физику поставили страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз. Врачи не могли предложить никакого лечения и сказали, что жить осталось максимум 2,5 года.

В новогоднюю ночь с 1962 на 1963 Хокинг познакомился с Джейн Уайлд и влюбился в нее. Любовь оказалась взаимной и они решают пожениться, несмотря на болезнь.

Стивен Хокинг и Джейн Уайлд, 1963 год

На свою свадьбу в 1965 году Хокинг пришел, опираясь на палку. В медовый месяц пара отправилась в Нью-Йорк — на конференцию по физике в Корнельский университет.

Свадьба Стивена Хокинга и Джейн Уайлд, 1965 год

Чтобы содержать семью, ученому нужна была работа. С этой целью в 1966 году защищает диссертацию, в 1977-м получает звание профессора.

Все это время болезнь прогрессировала. В 1970 году Хокинг уже передвигается на инвалидной коляске. Самостоятельно есть, ложиться в постель он мог до 1974 года, а с тех пор в доме профессора постоянно жил кто-то из его аспирантов, который за бесплатное жилье и консультации профессора помогал ему.

Стивен Хокинг с первой женой Джейн на церемонии получения почетного диплома из Кембриджского университета, 1989 год

В 1985 году Хокинг поехал в Швейцарию на отдых, где подцепил грудную инфекцию, которая развилась в пневмонию. Его ввели в искусственную кому и подключили к системе жизнеобеспечения, врачи не давали никаких гарантий и даже предлагали Джейн отключить мужчину от аппарата. Но она отказалась, и в конце концов, инфекцию удалось победить. Но чтобы Хокинга подключить к дыхательному аппарату, врачи вынуждены были сделать трахеотомию — небольшой надрез на гортани, после чего профессор потерял возможность говорить.

Стивен Хокинг с первой женой Джейн и детьми — дочерью Люси и сыновьями Тимоти и Робертом

После болезни семье пришлось нанять сиделок, которые занимались с Хокингом круглосуточно. Джейн жаловалась, что с их приходом в дом исчезла личная жизнь. В 1995 году Стивен и Джейн расстались. Ученый вторично женился на Элейн Мейсон, она была его сиделкой. Вместе они прожили 11 лет, пока не развелись в 2006-м.



Стивен Хокинг со второй женой Элейн, 1995 год

Стивен Хокинг со второй женой Элейн

Ученый постепенно окреп, хотя долгое время мог общаться только двигая бровью, пока кто-то водит рукой по карте с буквами. Но потом компьютерный эксперт из Калифорнии Уолт Волтош прислал ему собственноручно разработанную программу, которую он назвал Equalizer. С помощью переключателя в ладони профессор мог выбирать на экране нужные слова из системы меню. Выбранное слово произносил синтезатор речи, который стал "брендовым" голосом Хокинга.

Королева Элизабет со Стивеном Хокингом, 24 октября 2006 года

Професор считал, что после смерти ничего нет. "Я не спешу умирать, потому что еще хочу многого добиться. Но когда оставлю этот мир, то точно буду знать, что ни в какой рай или ад я не попаду", — сказал Хокинг.

Покойтесь с миром, профессор, где бы вы ни были...