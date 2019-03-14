5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать

2171 Читати новину українською
Стивен Хокинг: лучшие книги
Стивен Хокинг: лучшие книги / 24 Канал

14 марта – первая годовщина смерти выдающегося английского физика-теоретика Стивена Хокинга. В мире, пожалуй, нет взрослого человека, который бы не слышал об этом ученом. Книги Стивена Хокинга призваны объяснить сложные и важные теории мироустройства и достижения науки простым и доступным языком.

Этот человек своим примером показал всему миру, что никогда не стоит сдаваться. Стивен Хокинг – гениальный ученый. Неизлечимая болезнь, паралич и потеря способности говорить не помешали ему делать свои феноменальные исследования и выступать перед огромной публикой.

Читайте также: Выпустили монету в честь Стивена Хокинга: как она выглядит

 

В 21-летнем возрасте Хокингу диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, или так называемую "болезнь двигательного нейрона", которая впоследствии привела к параличу. Первые проявления заболевания были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако впоследствии состояние ученого только ухудшалось. Врачи тогда отводили ему не больше двух-трех лет жизни, но это не сломило Хокинга и он дожил до 76 лет.

Книги Стивена Хокинга

Наибольшую популярность Стивен Хокинг получил благодаря исследованию черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва. Мы предлагаем небольшую подборку книг ученого, которые стоит прочитать, если вам хочется больше узнать о сложной и таинственной Вселенной.

Краткая история времени (1988 год)

Это, наверное, самая популярная книга Стивена Хокинга. Книга стала бестселлером, за 20 лет было продано более 10 миллионов экземпляров. Также в течение 4 лет она входила в список бестселлеров по версии британской газеты Sunday Times. До 2001 года была переведена на 35 языков.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стивена Хокинга: "Краткая история времени" (1988 год)

"Краткая история времени" пытается объяснить для рядового читателя широкий спектр вопросов в области космологии, в частности, Большой взрыв, черные дыры и световые конусы. Ее главная задача – рассмотреть эти вопросы, но эта книга также пытается объяснить некоторые сложные аспекты математики. Начиная с издания 1996 года в книге рассматривается возможность путешествий во времени и червоточин, а также исследуется возможность существования Вселенной без квантовой сингулярности в начале времени.

Однако несмотря на такое сложное описание книги, она содержит только одну формулу E = mc².

Черные дыры и молодые вселенные (1993 год)

Это сборник эссе выдающегося физика, написанных им в период с 1976 по 1992 год. Это и автобиографические очерки, и размышления автора о философии науки, о происхождении Вселенной и ее дальнейшей судьбе.

Мы еще очень многого не знаем о Вселенной, многого не понимаем. Но уже достигнутый нами прогресс, в частности, за последние сто лет, должен вдохновить нас и добавить уверенности в том, что полное понимание – в пределах возможного. Думаю, мы не обречены вечно блуждать наощупь в темноте. Сделав рывок к созданию полной теории Вселенной, мы станем ее настоящими хозяевами,
– говорится во вступительной части к книге.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стивена Хокинга: "Черные дыры и молодые вселенные" (1993 год)

Высший замысел (2010 год)

В этой книге Стивен Хокинг и Леонард Млодинов излагают актуальные научные гипотезы о тайнах мироздания. Краткий, удивительный и богато иллюстрированный путеводитель по открытиям, которые меняют наши представления и угрожают некоторым из самых дорогих нам убеждений. Когда и как начала существовать Вселенная? Почему мы находимся там, где находимся? Какова природа реальности? Почему Вселенная настроена именно тем тончайшим образом, который позволяет существовать человеку? Все эти вопросы и возможные ответы есть в книге.

Поскольку человеческие младенцы при рождении совершенно беспомощны, то если бы первый человек появился на Земле, будучи младенцем, то не смог бы выжить,
– говорится в книге.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стивена Хокинга: "Высший замысел" (2010 год)

Теория всего: происхождение и судьба Вселенной (2002 год)

Это история Вселенной, рассказанная Стивеном Хокингом в привычной манере и дополненная фантастическими снимками космического телескопа "Хаббл". Книга объединяет семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Автор описывает представление о Вселенной – от постулата о том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении Вселенной, основанной на недавних наблюдениях.

Книги Стівена Хокінга:
Книги Стивена Хокинга: "Теория всего: происхождение и судьба Вселенной" (2002 год)

Моя короткая история (2013 год)

Это автобиографическая книга Хокинга, пронзительная в своей искренности. Ему в двадцать один год был поставлен страшный медицинский диагноз, который прогнозировал лишь короткое пребывание в этом мире. Он рассказывает о своей жизни и о том, как она превратилась в вечную борьбу. Принимая свою болезнь и инвалидность как неизбежность, он обнаруживает небывалую духовную мощь и покоряет нас силой своего интеллекта.

Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является препятствием, а не жалеть о том, чего они не могут делать,
– говорится в книге.


Книги Стивена Хокинга: "Моя короткая история" (2013 год)

blog_ava
День святого Патрика: интересные факты празднования в Ирландии
сегодня
1249
Теги: Техно Новости Техно Великобритания Космос Литература Стівен Хокинг
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
сегодня 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2171
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
сегодня 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2874
Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
12 марта 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
939
Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия
12 марта 10:59 Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия
317
Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
10 марта 20:09 Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
258
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук