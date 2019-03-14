5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать

14 марта – первая годовщина смерти выдающегося английского физика-теоретика Стивена Хокинга. В мире, пожалуй, нет взрослого человека, который бы не слышал об этом ученом. Книги Стивена Хокинга призваны объяснить сложные и важные теории мироустройства и достижения науки простым и доступным языком.

Этот человек своим примером показал всему миру, что никогда не стоит сдаваться. Стивен Хокинг – гениальный ученый. Неизлечимая болезнь, паралич и потеря способности говорить не помешали ему делать свои феноменальные исследования и выступать перед огромной публикой.

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В 21-летнем возрасте Хокингу диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, или так называемую "болезнь двигательного нейрона", которая впоследствии привела к параличу. Первые проявления заболевания были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако впоследствии состояние ученого только ухудшалось. Врачи тогда отводили ему не больше двух-трех лет жизни, но это не сломило Хокинга и он дожил до 76 лет.

Книги Стивена Хокинга

Наибольшую популярность Стивен Хокинг получил благодаря исследованию черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва. Мы предлагаем небольшую подборку книг ученого, которые стоит прочитать, если вам хочется больше узнать о сложной и таинственной Вселенной.

Краткая история времени (1988 год)



Это, наверное, самая популярная книга Стивена Хокинга. Книга стала бестселлером, за 20 лет было продано более 10 миллионов экземпляров. Также в течение 4 лет она входила в список бестселлеров по версии британской газеты Sunday Times. До 2001 года была переведена на 35 языков.



Книги Стивена Хокинга: "Краткая история времени" (1988 год)

"Краткая история времени" пытается объяснить для рядового читателя широкий спектр вопросов в области космологии, в частности, Большой взрыв, черные дыры и световые конусы. Ее главная задача – рассмотреть эти вопросы, но эта книга также пытается объяснить некоторые сложные аспекты математики. Начиная с издания 1996 года в книге рассматривается возможность путешествий во времени и червоточин, а также исследуется возможность существования Вселенной без квантовой сингулярности в начале времени.

Однако несмотря на такое сложное описание книги, она содержит только одну формулу E = mc².

Черные дыры и молодые вселенные (1993 год)



Это сборник эссе выдающегося физика, написанных им в период с 1976 по 1992 год. Это и автобиографические очерки, и размышления автора о философии науки, о происхождении Вселенной и ее дальнейшей судьбе.

Мы еще очень многого не знаем о Вселенной, многого не понимаем. Но уже достигнутый нами прогресс, в частности, за последние сто лет, должен вдохновить нас и добавить уверенности в том, что полное понимание – в пределах возможного. Думаю, мы не обречены вечно блуждать наощупь в темноте. Сделав рывок к созданию полной теории Вселенной, мы станем ее настоящими хозяевами,

– говорится во вступительной части к книге.



Книги Стивена Хокинга: "Черные дыры и молодые вселенные" (1993 год)

Высший замысел (2010 год)



В этой книге Стивен Хокинг и Леонард Млодинов излагают актуальные научные гипотезы о тайнах мироздания. Краткий, удивительный и богато иллюстрированный путеводитель по открытиям, которые меняют наши представления и угрожают некоторым из самых дорогих нам убеждений. Когда и как начала существовать Вселенная? Почему мы находимся там, где находимся? Какова природа реальности? Почему Вселенная настроена именно тем тончайшим образом, который позволяет существовать человеку? Все эти вопросы и возможные ответы есть в книге.

Поскольку человеческие младенцы при рождении совершенно беспомощны, то если бы первый человек появился на Земле, будучи младенцем, то не смог бы выжить,

– говорится в книге.



Книги Стивена Хокинга: "Высший замысел" (2010 год)

Теория всего: происхождение и судьба Вселенной (2002 год)



Это история Вселенной, рассказанная Стивеном Хокингом в привычной манере и дополненная фантастическими снимками космического телескопа "Хаббл". Книга объединяет семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Автор описывает представление о Вселенной – от постулата о том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении Вселенной, основанной на недавних наблюдениях.



Книги Стивена Хокинга: "Теория всего: происхождение и судьба Вселенной" (2002 год)

Моя короткая история (2013 год)



Это автобиографическая книга Хокинга, пронзительная в своей искренности. Ему в двадцать один год был поставлен страшный медицинский диагноз, который прогнозировал лишь короткое пребывание в этом мире. Он рассказывает о своей жизни и о том, как она превратилась в вечную борьбу. Принимая свою болезнь и инвалидность как неизбежность, он обнаруживает небывалую духовную мощь и покоряет нас силой своего интеллекта.

Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является препятствием, а не жалеть о том, чего они не могут делать,

– говорится в книге.