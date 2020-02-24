Умерла Кэтрин Джонсон: она работала над первыми космическими миссиями NASA

В США скончалась известный математик Кэтрин Джонсон. Она работала над первыми космическими миссиями Американского аэрокосмического агентства (NASA). Женщина умерла на 102 году жизни.

Об этом сообщили на официальной Twitter-странице NASA.

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We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW — NASA (@NASA) February 24, 2020

Кэтрин Джонсон: краткая биография

Кэтрин Колмен родилась в 1918 году в Уайт-Салфер-Спрингс, Западная Вирджиния (США). Девушка была способной студенткой, и посещала каждый курс по математике, который предлагали в колледже.

Однако, в те годы стать математиком женщине было непросто, еще сложнее было потому, что она была афро-американкой. Но Джонсон твердо решила сделать карьеру математика-исследователя.



Кэтрин Джонсон рассчитывала траектории полета ракет / spectrum.ieee.org

Уже в 1953 году Джонсон начала работать в NASA. Ее задачей было рассчитывать траектории полета для многих космических программ США, в том числе для миссии американского астронавта Джона Гленна, который первым выполнил орбитальный космический полет. Также она занималась расчетами для полета "Аполлон-11" на Луну в 1969 году.

В 2015 году Джонсон получила Президентскую медаль Свободы – одну из двух самых высоких наград США.



Кэтрин Джонсон получила Президентскую медаль Свободы

В 2016 году вышла в свет книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA в 1960-х годах. Позже на основе книги сняли фильм, который получил три номинации на премию "Оскар". В 2019 году университет в Западной Вирджинии, который закончила Джонсон, назвали в ее честь. На территории учебного заведения установлен ее памятник.

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