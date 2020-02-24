24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Умерла Кэтрин Джонсон: она работала над первыми космическими миссиями NASA

- Читати новину українською
Умерла Кэтрин Джонсон / gazeta.ru

В США скончалась известный математик Кэтрин Джонсон. Она работала над первыми космическими миссиями Американского аэрокосмического агентства (NASA). Женщина умерла на 102 году жизни.

Об этом сообщили на официальной Twitter-странице NASA.

Интересно: Перепись населения с помошью спутников: как это работает и имеет ли смысл в Украине

Кэтрин Джонсон: краткая биография

Кэтрин Колмен родилась в 1918 году в Уайт-Салфер-Спрингс, Западная Вирджиния (США). Девушка была способной студенткой, и посещала каждый курс по математике, который предлагали в колледже.

Однако, в те годы стать математиком женщине было непросто, еще сложнее было потому, что она была афро-американкой. Но Джонсон твердо решила сделать карьеру математика-исследователя.

Кетрін Джонсон
Кэтрин Джонсон рассчитывала траектории полета ракет / spectrum.ieee.org

Уже в 1953 году Джонсон начала работать в NASA. Ее задачей было рассчитывать траектории полета для многих космических программ США, в том числе для миссии американского астронавта Джона Гленна, который первым выполнил орбитальный космический полет. Также она занималась расчетами для полета "Аполлон-11" на Луну в 1969 году.

В 2015 году Джонсон получила Президентскую медаль Свободы – одну из двух самых высоких наград США.

Кетрін Джонсон
Кэтрин Джонсон получила Президентскую медаль Свободы

В 2016 году вышла в свет книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA в 1960-х годах. Позже на основе книги сняли фильм, который получил три номинации на премию "Оскар". В 2019 году университет в Западной Вирджинии, который закончила Джонсон, назвали в ее честь. На территории учебного заведения установлен ее памятник.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Потери NASA Новости Техно Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:04 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька
22 февраля 13:05 Кто такая Лиза Су: женщина в мужском бизнесе и глава корпорации AMD
Анастасія Можаровська
21 февраля 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська
20 февраля 16:02 Дополненная и виртуальная реальности: что это такое и какое влияние на мозг
Ірина Полицька
20 февраля 10:05 Как заблокировать номер телефона на Android и iOS: советы
Назар Токар
Новости
Больше новостей
Залиште відгук