Умная сушилка и отпугиватель комаров: Xiaomi показала полезные гаджеты

Компания Xiaomi давно известна широкой экосистемой устройств для умного дома. Теперь она пополнилась двумя новыми и полезными гаджетами: сушилкой для одежды MIJIA Smart Clothes Dryer и набором для отпугивания комаров MIJIA Mosquito Repellent Kit. Устройства поддерживают управление со смартфона и уже доступны для заказа.

Сушилка для одежды MIJIA Smart Clothes Dryer

Особенность сушилки от Xiaomi в ее автоматической конструкции, которая крепится к потолку и опускается по необходимости. Следовательно, устройство не занимает лишнего места в помещении. Управлять ею можно при помощи специального пульта и мобильного приложения на смартфоне, рассказывает Gizmoshina.

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Длина MIJIA Smart Clothes Dryer в разложенном виде составляет 2,2 метра, а максимальный вес, который она способна выдержать – 35 килограммов.



Сушилка для одежды MIJIA Smart Clothes Dryer

Кроме того, сушилка оснащена светодиодной подсветкой, что позволяет использовать ее в качестве дополнительного осветительного прибора.

Видео демонстрирует возможности MIJIA Smart Clothes Dryer:

Цена

Стоимость новинки для китайского рынка составляет 127 долларов, что примерно равно 399 гривнам.

Отпугиватели MIJIA Mosquito Repellent Kit

Набор состоит сразу из трех отпугивателей Mijia Mosquito Repellent Smart Edition. Устройство оснащено Bluetooth для подключения к экосистеме умного дома и управления со смартфона. Через мобильное приложение можно устанавливать таймер, проверять заряд аккумулятора и выполнять другие операции.



Отпугиватель Mijia Mosquito Repellent Smart Edition

Внутри устройства присутствует встроенный вентилятор для равномерного распространения действующего вещества – ромашки. Как уверяет производитель, этот прибор безвреден для человека, так как имеет низкую токсичность. Во время работы отпугивателя не образуется дыма, а сам пиретрин бесцветный и оставляет в воздухе естественный мягкий аромат.

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Важно отметить, что это вещество не убивает комаров, а лишь способствует их отпугиванию. Разработчик уверяет, что один прибор покрывает 28 кубических метров и выдерживает примерно 720 часов автономной работы.

Цена

Отдельно каждый прибор стоит примерно 8 долларов, но в наборе их цена составляет 21 доллар, что в пересчете составляет 562 гривны.

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