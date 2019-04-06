Создали умную пижаму, которая контролирует качество вашего сна

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Умная пижама, контролирующая качество вашего сна
Умная пижама, контролирующая качество вашего сна / Unsplash

По данным медиков, в различных исследованиях от 3 до 42 процентов людей страдают бессонницей – расстройством сна, которое чревато риском возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Диагностировать бессонницу можно с помощью полисомнографии – регистрации физиологических показателей спящего человека. Единственный нюанс в том, что такие наблюдения обычно проводят в лаборатории, что недешево и занимает много времени, поэтому медики ищут другие способы исследования сна, желательно – в естественных условиях.

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Свое решение проблемы представили ученые из Массачусетского университета, разработали Phyjama – умную пижаму, способную отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхания, позу и движения спящего человека. Ее сенсоры фиксируют постоянное давление, с которым спящий давит на матрас, и регистрируют даже небольшие изменения, такие как сердцебиение.

Розробники в майбутньому планують додати у піжаму датчики, які не дадуть вам впасти з ліжка
Разработчики в будущем планируют добавить в пижаму датчики, которые не дадут вам упасть с кровати

Как работает инновационная разработка

В процессе создания умной пижамы исследователи нанесли на обычную хлопчатобумажную пижаму пять полимерных лоскутов, четыре из которых сделаны из пьероелектрика, оснастили их сенсорами и соединили между собой.

Прикрепили к пуговице пижамы печатной платой с помощью вшитых в ткань посеребренных нейлоновых нитей. Во время сна информация с сенсоров передается на приемник с помощью крошечного Bluetooth-передатчика, расположенного на плате.

По словам исследователей, нанести тонкий слой полимеров на ткань им удалось с помощью парофазного осаждения, что позволило сделать электронные компоненты устойчивыми к стирке, износу и механическим нагрузкам, а также достаточно незаметными, легкими и самое важное: они не создают дискомфорта во время сна.

Как работает смарт-пижама, смотрите видео:

Пижама прошла первые тестирования

Phyjam уже протестировали на добровольцах и проверили показания всех датчиков независимо друг от друга. Также разработчики подали патент на изобретение. Ученые рассчитывают, что когда завершатся переговоры с производителями, умная пижама, которую можно будет использовать в домашних условиях, поступит в продажу в течение двух лет по цене 100-200 долларов.

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Интересно, что в будущем инженеры планируют научить датчики еще и оценивать вероятность падения человека с кровати. Авторы не пишут, как они намерены реализовать эту функцию, но видимо, устройство будет отслеживать изменение площади поверхности, которую занимает спящий человек. Такое решение может быть полезным в домах престарелых или для родителей, чьи дети спят неспокойно.

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Теги: Техно Новости Техно Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Искусственный интеллект Сон
Источник: Техно 24
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