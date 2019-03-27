Умные часы HONOR Watch Magic поступили в продажу в Украине: цена

Бренд HONOR, который входит в состав компании Huawei, объявил о старте продаж своих новых умных часов Magic Watch в Украине. Новинка поступит в продажу 29 марта.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе бренда, новые смарт-часы оснащены сенсорным AMOLED HD-дисплеем с диагональю 1,2 дюйма и имеют встроенный GPS. Часы могут работать на одном заряде до 7 дней.

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Также в компании обращают внимание на прочность смарт-вотча, он получил специальное керамическое покрытие, которое в 6 раз прочнее за нержавеющую сталь.

Что умеют умные часы?

Новинка может сообщать о входящих звонках и SMS-сообщениях. Также имеет классический набор фитнес-трекера: отслеживание физической активности, мониторинг сердечного ритма. Также HONOR Watch Magic отслеживает результаты тренировок и может предоставить анализ и рекомендации по их улучшению. Часы измеряют пульс в режиме реального времени, а также отслеживают качество сна.

HONOR Watch Magic доступен в 2 цветах

Кроме того, умный гаджет поддерживает технологию TruRelax, разработанную в сотрудничестве с институтом психологии Китайской академии наук. Она измеряет артериальное давление, используя данные сердечного ритма (HRV).

Цена

Новинка поступит в продажу в двух цветах: вулканический черный (lava black) и серебристый лунный (moonlight silver). Стоимость последнего составляет 5599 гривен. При этом черный обойдется чуть дешевле – 5499 гривен.



HONOR Watch Magic получил классический набор фитнес-трекера

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