Умные часы Huawei Watch GT 2 уже можно заказать в Украине: цена
В Украине стартовали предварительные заказы на новые умные часы от Huawei под названием Watch GT 2. Новинка может похвастаться длительной работой на одном заряде батареи – до двух недель.
Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Huawei в Украине. Watch GT 2 оснащен новым фирменным чипсетом Kirin A1. Он не только обеспечивает высокую производительность, но и гарантирует низкое энергопотребление.
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Чем еще интересны часы? Watch GT 2 получил классический дизайн с полноэкранным практически безрамочным дисплеем. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 1,39 дюйма с разрешением 454x454 пикселей. Они оснащены динамиком и поддерживают функцию звонков с помощью Bluetooth.
Huawei Watch GT 2 имеет отличную автономность
Функционал. Huawei Watch GT 2 отслеживает частоту сердечных сокращений. Если частота превышает 100 ударов или ниже 50 ударов в течение более 10 минут, то пользователь получает уведомление.
Также он проводит мониторинг качества сна. Технология Huawei TruSleep 2.0 может диагностировать 6 распространенных проблем со сном, а также дает рекомендации для лучшего отдыха.
Сейчас доступны предварительные заказы
Еще одна интересная функция – Huawei TruRelax, которая помогает избавиться от стресса. Кроме того, Watch GT 2 поддерживает 15 различных видов физических активностей.
Цена. Рекомендованная стоимость новинки – 6999 гривен. При этом, если пользователи закажут часы до 31 октября, то получат в подарок еще один ремешок.
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