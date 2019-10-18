Умные часы Huawei Watch GT 2 уже можно заказать в Украине: цена

В Украине стартовали предварительные заказы на новые умные часы от Huawei под названием Watch GT 2. Новинка может похвастаться длительной работой на одном заряде батареи – до двух недель.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Huawei в Украине. Watch GT 2 оснащен новым фирменным чипсетом Kirin A1. Он не только обеспечивает высокую производительность, но и гарантирует низкое энергопотребление.

Интересно: Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок: как она выглядит

Чем еще интересны часы? Watch GT 2 получил классический дизайн с полноэкранным практически безрамочным дисплеем. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 1,39 дюйма с разрешением 454x454 пикселей. Они оснащены динамиком и поддерживают функцию звонков с помощью Bluetooth.



Huawei Watch GT 2 имеет отличную автономность

Функционал. Huawei Watch GT 2 отслеживает частоту сердечных сокращений. Если частота превышает 100 ударов или ниже 50 ударов в течение более 10 минут, то пользователь получает уведомление.

Также он проводит мониторинг качества сна. Технология Huawei TruSleep 2.0 может диагностировать 6 распространенных проблем со сном, а также дает рекомендации для лучшего отдыха.



Сейчас доступны предварительные заказы

Еще одна интересная функция – Huawei TruRelax, которая помогает избавиться от стресса. Кроме того, Watch GT 2 поддерживает 15 различных видов физических активностей.

Цена. Рекомендованная стоимость новинки – 6999 гривен. При этом, если пользователи закажут часы до 31 октября, то получат в подарок еще один ремешок.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно