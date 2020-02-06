Умные часы от Nokia: гаджет могут представить на MWC 2020

Компания HMD Global весьма успешно вернула бренд Nokia на рынок смартфонов и постепенно продолжает расширять ассортимент устройств. Одной из новинок, которые покажут посетителям на MWC 2020 года, могут стать первые умные часы Nokia.

На выставке MWC 2020 года, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля, нам покажут много интересных гаджетов, разработок и концептов. Не обойдет выставку и Nokia, и, как сообщает PhoneArena, привезет кое-что интересное.

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Что известно об умных часах от Nokia

Пока нет точных данных, но имеющаяся информация намекает на использование в гаджете операционной системы Wear OS, а также наличие сотового модема (часы будут поддерживать eSIM).

Если такое устройство действительно получится, то, скорее всего, технически они будут мало отличаться от многих других подобных устройств, так как, к сожалению, Qualcomm все еще не выпустила нормальную современную платформу для умных часов.

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