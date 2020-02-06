24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Умные часы от Nokia: гаджет могут представить на MWC 2020

35 Читати новину українською
Nokia привезет на MWC умные часы / Иллюстративное фото

Компания HMD Global весьма успешно вернула бренд Nokia на рынок смартфонов и постепенно продолжает расширять ассортимент устройств. Одной из новинок, которые покажут посетителям на MWC 2020 года, могут стать первые умные часы Nokia.

На выставке MWC 2020 года, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля, нам покажут много интересных гаджетов, разработок и концептов. Не обойдет выставку и Nokia, и, как сообщает PhoneArena, привезет кое-что интересное.

Интересно: LG и ZTE отказались от участия в престижной выставке из-за коронавируса

Что известно об умных часах от Nokia

Пока нет точных данных, но имеющаяся информация намекает на использование в гаджете операционной системы Wear OS, а также наличие сотового модема (часы будут поддерживать eSIM).

Если такое устройство действительно получится, то, скорее всего, технически они будут мало отличаться от многих других подобных устройств, так как, к сожалению, Qualcomm все еще не выпустила нормальную современную платформу для умных часов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
сегодня
1902
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Умные часы Nokia
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 21:10 Обзор смартфона Vivo Nex 3: мощный безрамочный флагман, который способен удивлять
Михайло Года 191
4 февраля 19:07 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 3073
4 февраля 16:30 10 интересных фактов о Facebook
Ірина Полицька 109
3 февраля 11:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
81430
3 февраля 09:04 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
Євгенія Мазур 447
Новости
Больше новостей
Залиште відгук