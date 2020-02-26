Умные колонки "шпионят" за владельцами до 20 раз в день

После ряда утечек личных данных пользователей голосовых ассистентов много владельцев умных колонок выразили опасения, что их личная информация записывается без разрешения. Ученые из США и Великобритании провели совместное исследование, чтобы проверить эту теорию – опасения пользователей оказались не беспочвенными.

Что известно об исследовании

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В результате эксперимента, проведенного исследователями из Северо-Восточного университета Бостона и Имперского колледжа Лондона, выяснилось, что гаджеты способны активировать систему голосового распознавания даже без специальных команд со стороны пользователя, говорится на официальном сайте исследовательской группы.

В частности, устройства "просыпались" от посторонних диалогов из фильмов. В ходе тестирования в помещении воспроизводились различные фильмы и сериалы, чтобы определить, какие слова, не относящиеся к кодовым, могут запустить механизм распознавания и записи речи.

Модели, участвовавшие в экспериментах

Google Home Mini первого поколения (кодовые слова: OK / Hey / Hi, Google)

Apple HomePod первого поколения (кодовое слово: Hey, Siri)

Harman Kardon Invoke под управлением помощника Microsoft (кодовое слово: Cortana)

Amazon Echo Dot второго поколения (кодовые слова: Alexa, Amazon Echo, Computer)

Amazon Echo Dot третьего поколения (кодовые слова: Alexa, Amazon Echo, Computer)

Результаты

Исследование показало, что непреднамеренная активация смарт-колонок происходила до 19 раз в день, причем наиболее "бдительными" оказались Apple HomePod и Harman Kardon Invoke. Чаще всего устройства срабатывали в сериалах "Девочки Гилмор" и "Офис" – вероятно из-за большого количества диалогов.

В ряде случаев активировать умное устройство могли и вовсе случайные слова. Например, Amazon Echo Dot начинала прослушивания, даже когда слышала фразу "kevin's car" вместо "Alexa".

Другие важные исследования группы

Ранее Северо-Восточный университет и Имперский колледж уже проводили совместное исследование, согласно результатам которого, много умных устройств не только активно записывают фразы пользователей, но и передают их третьим лицам, включая маркетинговые компании.

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