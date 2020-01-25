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Умные кроссовки Nike Adapt BB 2.0 умеют сами шнуроваться и адаптируются под форму ноги

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Кроссовки Adapt BB 2.0 / geek.com

Оригинальные смарт-кроссовки разработала компания Nike. Эта баскетбольная обувь получила название Adapt BB 2.0. Кроссовки оснащены функциями автоматической шнуровки и электронной адаптации под форму ноги владельца.

Как передает geek.com, Adapt BB 2.0 также может синхронизироваться со смартфоном с помощью Bluetooth.

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Детали

Через специальное приложение можно регулировать посадку обуви для каждой ноги.

Что касается самих кроссовок, то они оснащены регулируемыми стяжками с электронными приводами, благодаря чему возможно точное регулирование силы обхвата ступни.

Nike Adapt BB 2.0
Цена Nike Adapt BB 2.0 пока не объявлена 

В передней части кроссовок размещена специальная прокладка, которая обеспечивает лучшую амортизацию при ударах. Пока непонятно, как будет происходить подзарядка, вероятно, процесс может происходить с помощью беспроводной станции.

Цена

Кроссовки Nike Adapt 2.0 поступят в продажу 16 февраля. Точная цена пока не объявлена. Первая версия Nike Adapt была оценена в 350 долларов (9500 гривен), поэтому можно предположить, что новая модель будет стоить примерно так же.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты
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