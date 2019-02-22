Умные кроссовки Nike дали сбой из-за приложения на Android

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Умные кроссовки Nike Adapt BB
Умные кроссовки Nike Adapt BB / nike.com

Умные кроссовки Nike Adapt BB, которые умеют сами шнуроваться, дали сбой из-за обновления приложения на Android. Обувь невозможно зашнуровать, ни через программу, ни с помощью кнопок.

Об этом сообщили пользователи в соцсетях. При этом некоторые владельцы кроссовок решили эту проблему, перезагрузив девайс.

Что случилось. Кроссовки Nike шнуруются с помощью программы Nike Adapt. Но после обновления программы на Android кроссовки перестали подсоединяться к смартфонам. Интересно, что чаще всего проблема затрагивает только один ботинок.

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Реакция Nike. Представители компании в Google Play ответили нескольким пользователям, что знают о проблеме и пытаются ее решить.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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