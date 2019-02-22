Умные кроссовки Nike дали сбой из-за приложения на Android

Умные кроссовки Nike Adapt BB, которые умеют сами шнуроваться, дали сбой из-за обновления приложения на Android. Обувь невозможно зашнуровать, ни через программу, ни с помощью кнопок.

Об этом сообщили пользователи в соцсетях. При этом некоторые владельцы кроссовок решили эту проблему, перезагрузив девайс.

Что случилось. Кроссовки Nike шнуруются с помощью программы Nike Adapt. Но после обновления программы на Android кроссовки перестали подсоединяться к смартфонам. Интересно, что чаще всего проблема затрагивает только один ботинок.

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This is what mine does now. Just stays on steady motor doesnt even lock or unlock. pic.twitter.com/LZmmqve6yA — Michael Venable (@SOUL_ST4RR) 17 февраля 2019 г.

Реакция Nike. Представители компании в Google Play ответили нескольким пользователям, что знают о проблеме и пытаются ее решить.

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