Умные печи начали самостоятельно включаться ночью

113 Читати новину українською
Умная печка June Oven
Умная печка June Oven / hightech.fm

Пользователи умных духовок June Oven жалуются, что их устройства начали самостоятельно включаться ночью и разогреваться более чем до 200 градусов.

Как передает dt.ua это произошло в США. Один из пользователей сообщил, что духовка включилась, нагрела оставленный в ней картофель до 215 градусов и поддерживала его температуру в течение четырех часов.

К теме: Xiaomi выпустила умную микроволновую печь

И такую "заботу" искусственного интеллекта пользователь не оценил, ведь это могло привести к возгоранию.

Реакция производителя. Пользователи уже отправили жалобы производителю, но в June Oven отказались признавать проблему. В компании говорят, что в нагреве духовок виноваты сами пользователи, которые нажали какую-то кнопку в приложении или невнимательно читали инструкцию.

При этом производитель пообещал, что вскоре выпустит обновление, которое запретит духовкам нагреваться, если в них ничего нет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
сегодня
9620
Теги: Техно Новости Техно Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
сегодня 18:05 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Анастасія Можаровська 1991
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
18 августа 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 1264
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
18 августа 13:00 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 524
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
17 августа 22:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
561
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
17 августа 20:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
383
Новости
Больше новостей
Залиште відгук