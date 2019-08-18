Умные печи начали самостоятельно включаться ночью

Пользователи умных духовок June Oven жалуются, что их устройства начали самостоятельно включаться ночью и разогреваться более чем до 200 градусов.

Как передает dt.ua это произошло в США. Один из пользователей сообщил, что духовка включилась, нагрела оставленный в ней картофель до 215 градусов и поддерживала его температуру в течение четырех часов.

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И такую "заботу" искусственного интеллекта пользователь не оценил, ведь это могло привести к возгоранию.

Реакция производителя. Пользователи уже отправили жалобы производителю, но в June Oven отказались признавать проблему. В компании говорят, что в нагреве духовок виноваты сами пользователи, которые нажали какую-то кнопку в приложении или невнимательно читали инструкцию.

При этом производитель пообещал, что вскоре выпустит обновление, которое запретит духовкам нагреваться, если в них ничего нет.

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