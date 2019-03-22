Умные телевизоры Huawei: появись первые детали

Компания Huawei активно готовится выйти на рынок умных телевизоров. В сети появились детали о поставках комплектующих для смарт-телевизоров Huawei.

Как пишет Gizchina, Huawei планирует выпустить свой новый умный телевизор в апреле этого года.

На выбор для пользователей будут две модели с диагональю 55 и 65 дюймов. 55-дюймовые экраны поставит китайская компания BOE, а 65-дюймовые панели – Huaxing Optoelectronics, которая тоже принадлежит BOE.

Читайте также: Xiaomi выпустила стиральную машинку с искусственным интеллектом

Что говорят в Huawei. В компании пока говорят загадками. Исполнительный директор компании Huawei Ю Чэндун заявил, что компания не будет предлагать "традиционный телевизионный продукт".

Также есть информация, что первые телевизоры Huawei будут оснащены двумя камерами, а также различными игровыми функциями и доступом к социальным сетям.

По слухам, уже к концу 2019 Huawei планирует реализовать 10 миллионов своих новых телевизоров.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно