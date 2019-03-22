Умные телевизоры Huawei: появись первые детали

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Умные телевизоры Huawei
Умные телевизоры Huawei / news.sky.com

Компания Huawei активно готовится выйти на рынок умных телевизоров. В сети появились детали о поставках комплектующих для смарт-телевизоров Huawei.

Как пишет Gizchina, Huawei планирует выпустить свой новый умный телевизор в апреле этого года.

На выбор для пользователей будут две модели с диагональю 55 и 65 дюймов. 55-дюймовые экраны поставит китайская компания BOE, а 65-дюймовые панели – Huaxing Optoelectronics, которая тоже принадлежит BOE.

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Что говорят в Huawei. В компании пока говорят загадками. Исполнительный директор компании Huawei Ю Чэндун заявил, что компания не будет предлагать "традиционный телевизионный продукт".

Также есть информация, что первые телевизоры Huawei будут оснащены двумя камерами, а также различными игровыми функциями и доступом к социальным сетям.

По слухам, уже к концу 2019 Huawei планирует реализовать 10 миллионов своих новых телевизоров.

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Теги: Новости Техно Huawei Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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