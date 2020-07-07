Компания Xiaomi выпустила очередную оригинальную новинку. Это матрас 8H Smart Mattress. Привлекает внимание тот факт, что новинка имеет разумные функции.

Как информирует Gizmochina, новинка уже появилась на фирменной краудфандинговой площадке.

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В чем особенность

Это действительно умный матрас. Он может интеллектуально определять мягкость или твердость. При этом устройство способно отдельно настроить это для левой и правой половинок.

Также этот показатель может быть отрегулирован в соответствии с разными людьми.

8H Smart Mattress может улучшать качество сна, для этого у него есть специальный режим. Здесь также есть шесть независимых зон с воздушными подушками, система умного контроля и автоматический подогрев. Подстройки каждой отдельной подушки осуществляется всего за 20 секунд.

Также устройством можно управлять с помощью фирменного голосового помощника XiaoAI.

8H Smart Mattress имеет толщину 26 см и покрыт итальянским латексом Schcott толщиной 3 см. Независимые карманные пружины в сочетании с 6-зонной подушкой позволяют поддерживать позвоночник в правильном положении.

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Управлять матрасом можно с помощью смартфона через фирменное приложение Mijia. В приложении пользователь также сможет получить отчет о своем режиме сна.

Цена

Стоимость новинки в рамках краудфандинга составляет 4599 юаней (это 654 доллара или 17700 гривен). При этом после официального старта продаж матрас будет стоить еще дороже.