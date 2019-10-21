"Умный" замок с Amazon оказался недостаточно защищенным: детали

В руки исследователя средств безопасности попал "умный" замок Pineworld lock, который на Amazon продают за 139,99 фунтов стерлингов (около 4 500 гривен). Как оказалось, замок с легкостью можно разблокировать за две секунды.

Замок Pineworld Biometric Fingerprint Lock оснащен электронными средствами защиты, его можно открыть введя PIN-код, используя смартфон через мобильное приложение, а также с помощью RFID-карты и отпечатка пальца, сканер которого находится на ручке, сообщает Habr.

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Конструкция замка. В замке, как оказалось, есть слабое место – плохо защищенные внешние боковые части корпуса. Если разобрать замок и посмотреть его конструкцию, то можно увидеть, что ручка замка присоединяется к приводному валу с помощью сцепного устройства. Поэтому, если очень сильно давить на ручку, то можно сломать этот элемент, но замок не откроется.

Часть деталей замка пластиковые или выполнены из немагнитных материалов. Внутри замка нет соленоида и других элементов, на работу которых можно повлиять внешними сильными магнитами.

Внизу в замке есть резервный механический элемент, с помощью которого отключается блокировка, когда он давит на пластину механизма замка. Причем, если нажать на пластину пальцем, то она движется вверх и замок открывается. Но при открытом корпусе.

Как можно взломать такой замок? Таким образом, исследователь средств безопасности понял, что можно просверлить в определенном месте боковую часть литого корпуса замка, причем на это у него ушло две секунды. Инженер отдельно объяснил, что данное действие абсолютно не громкое и не требует специальных инструментов, кроме небольшой ручной электродрели.

Далее в это отверстие можно вставить снаружи отвертку и нажать на пластинку для разблокировки замка.

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Как себя уберечь от взломов? Итак, какой бы ни был высокотехнологичный замок, нужно также обращать особое внимание на механику его конструкции и внешнюю защиту элементов. Ведь часто взломщики не пытаются вскрыть замок с помощью электронных гаджетов, а применяют физическое воздействие.

Реакция производителя. Комментариев от производителя "умного" замка относительно этой проблемы на данный момент нет. Рекомендация для покупателей замка – использовать его только внутри дома, на наружные двери не устанавливать.

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