Уникальная камера Samsung Galaxy A90: появилась интересная деталь

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Детали о Samsung Galaxy A90
Детали о Samsung Galaxy A90

Ранее уже стало известно, что будущая новинка — смартфон Samsung Galaxy A90 — получит уникальную камеру, которая будет одновременно и фронтальной и основной камерой.

Теперь известный инсайдер, хорошо известный под ником Ice Univerce, сообщил, что эта камера получит высокое для рынка разрешение  – 48 Мп.

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Как работает камера. Это будет только один модуль, который вращается. Поэтому при необходимости камера может делать селфи, или же работать как основная камера.

Унікальна камера Samsung Galaxy A90:

Уникальная камера Samsung Galaxy A90

Также, источники сообщают, что дизайном новинки занималась китайская команда Samsung. Однако, Galaxy A90 будет эксклюзивом для китайского рынка.

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Теги: Новости Техно Samsung Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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