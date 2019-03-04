Уникальная камера Samsung Galaxy A90: появилась интересная деталь

Ранее уже стало известно, что будущая новинка — смартфон Samsung Galaxy A90 — получит уникальную камеру, которая будет одновременно и фронтальной и основной камерой.

Теперь известный инсайдер, хорошо известный под ником Ice Univerce, сообщил, что эта камера получит высокое для рынка разрешение – 48 Мп.

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Как работает камера. Это будет только один модуль, который вращается. Поэтому при необходимости камера может делать селфи, или же работать как основная камера.

Уникальная камера Samsung Galaxy A90

Также, источники сообщают, что дизайном новинки занималась китайская команда Samsung. Однако, Galaxy A90 будет эксклюзивом для китайского рынка.

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