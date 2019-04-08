Уникальный сканер отпечатка пальцев в Samsung Galaxy S10 легко обманули
Во время презентации новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S10, компания Samsung подчеркивала уникальные свойства нового сканера отпечатков пальцев.
Чем уникален. Датчик встроен в экран и является первым в мире ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Он выполняет объемное считывание отпечатков. Поэтому в компании отмечают, что это обезопасит пользователей от взлома их устройства.
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Однако, и в этом случае он не гарантирует 100% безопасности. Это уже доказали энтузиасты – они обманули сенсор с помощью отпечатка пальца, созданного на 3D принтере.
Как это происходило. Пользователь сделал фото своего отпечатка пальца, который он же оставил на бокале. Далее обработал фотографию в Photoshop, после чего создал модель с использованием 3ds Max, что позволило трансформировать линии на изображении в 3D-версию.
С готовым 3D-изображением он смог обойти систему биометрической идентификации смартфона Samsung Galaxy S10 и разблокировать устройство. Как заверил энтузиаст, весь процесс подготовки материалов занимает около 3 минут, после чего можно начинать процесс 3D печати
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy S10
- Дисплей
- Диагональ: 6,1 дюйма
Тип: Dynamic AMOLED
Разрешение: 3040 х 1440 пикселей
- ПроцессорExynos 9820
- ВидеопроцессорMali-G76 MP12
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
Фронтальная: 10 Мп
- Аккумулятор3400 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie)
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