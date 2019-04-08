Уникальный сканер отпечатка пальцев в Samsung Galaxy S10 легко обманули

Во время презентации новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S10, компания Samsung подчеркивала уникальные свойства нового сканера отпечатков пальцев.

Чем уникален. Датчик встроен в экран и является первым в мире ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Он выполняет объемное считывание отпечатков. Поэтому в компании отмечают, что это обезопасит пользователей от взлома их устройства.

Читайте также: Как выглядит изнутри смартфон Samsung Galaxy S10 5G: видео

Однако, и в этом случае он не гарантирует 100% безопасности. Это уже доказали энтузиасты – они обманули сенсор с помощью отпечатка пальца, созданного на 3D принтере.

Как это происходило. Пользователь сделал фото своего отпечатка пальца, который он же оставил на бокале. Далее обработал фотографию в Photoshop, после чего создал модель с использованием 3ds Max, что позволило трансформировать линии на изображении в 3D-версию.

С готовым 3D-изображением он смог обойти систему биометрической идентификации смартфона Samsung Galaxy S10 и разблокировать устройство. Как заверил энтузиаст, весь процесс подготовки материалов занимает около 3 минут, после чего можно начинать процесс 3D печати

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy S10 Дисплей

Диагональ: 6,1 дюйма

Тип: Dynamic AMOLED

Разрешение: 3040 х 1440 пикселей

Тип: Dynamic AMOLED Разрешение: 3040 х 1440 пикселей Процессор Exynos 9820

Exynos 9820 Видеопроцессор Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп

​Фронтальная: 10 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп ​Фронтальная: 10 Мп Аккумулятор 3400 мАч

3400 мАч Операционная системаAndroid 9.0 (Pie)

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно