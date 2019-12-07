Универсальный робомобиль Loci напечатали на 3D-принтере

Год назад немецкая компания BigRep показала прототип электромотоцикла, собранного из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Теперь по тому же принципу инженеры создали потенциально беспилотный электромобиль.

Дизайн электрического спорткара Loci был разработан студией NowLab, они придумывали удобное средство передвижения на короткие расстояния – если надо, например, быстро добраться до аэропорта, рассказывает New Atlas.

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Размеры, характеристики и особенности

Также Loci можно использовать для доставки посылок. Габариты малыша – 85×146×285 сантиметров, а состоит он из 14 уникальных деталей, напечатанных на 3D-принтерах трех марок,

Один вид разработанного и запатентованного BigRep материала использовался для печати корпуса, другой – для бамперов. Балки и соединения сделаны из нейлона 6, а шины – из термопластичного полиуретана.

Характеристики энергосиловых установки и системы беспилотного управления компания не сообщает, но вспоминает сенсорный медиа-центр, аудиосистему, беспроводную зарядку смартфонов и светодиоды.

Модельный ряд

Прототип Loci вышел в трех версиях. Модель Berlin – это одноместный болид для кампусов с безвоздушными шинами и встроенными чипами NFC. Модель San Francisco с узким корпусом и двумя пассажирскими сиденьями предназначена для коротких поездок по городу, а модель Dubai – это роскошное такси для аэропортов. У этого варианта есть солнечные панели, отделение для багажа и особые шины, которым не страшен песок.

Робомобиль Loci напечатан на 3D принтере:

По словам представителей BigRep, гибкость технологии аддитивной печати позволяет выпускать модели ограниченным тиражом и оперативно. Любую модель можно модифицировать для конкретных нужд заказчика.

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