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Универсальный солдат: устройство от Xiaomi является феном, сушилкой для рук и зарядкой

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Универсальное устройство от Xiaomi / gizchina.com

Бренд Deerma, входящий в экосистему компании Xiaomi, представила оригинальное устройство. Это аппарат, объединивший свойства традиционного фена и сушилки для рук.

Новый продукт компания представила на фирменной платформе для сообществ Youpin, передает gizchina.com.

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Чем интересен

Фактически, это фен для сушки волос. Его можно прикрепить к стене. А благодаря инфракрасному датчику устройство автоматически включается, если поднести к нему руки.

Бесконтактный режим работы сушилки особенно актуален во время пандемии коронавирус, говорит производитель.

При этом, для использования устройства, как фена, здесь встроили ионизатор. На выбор пользователя предоставляется три температурных режима и две скорости вращения вентилятора.


Оригинальное устройство от Xiaomi / gizchina.com

Двигатель раскручивается до 26 тысяч оборотов в минуту и обеспечивает до 14 литров воздуха в секунду. Специальная конструкция позволяет вентилятору создавать как спиральный, так и прямой поток со скоростью до 14 м/сек.

Также устройство оснащено двумя USB-портами и Type-А, с помощью которых можно заряжать электробритву, зубную щетку, смартфон и другую электронику.

Цена

Такой универсальный солдат сейчас стоит 35 долларов (почти тысяча гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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