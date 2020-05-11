Уродливая футболка делает владельца невидимым для распознавания камерами

Американские специалисты по распознаванию лица придумали способ печати на футболки принта, который сбивает с толку нейронные сети. Надев такую майку, можно пройти мимо камеры слежения и остаться неузнанным. Правда, цель разработчиков – вовсе не защита прав граждан, а как раз наоборот.

Исследователи из северо-восточного университета, MIT и IBM разработали принт с калейдоскопической смесью геометрических фигур и цветов, который делает владельца невидимым для ИИ. Авторы называют свое изобретение инструментом противостояния, направленным на то, чтобы противодействовать угрозе цифрового наблюдения, пишет Wired UK.

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Как это работает

Обычно нейронная сеть распознает то или иное лицо на изображении, рисуя "рамку" вокруг него и навешивая на него ярлык. Зная, где нейросеть проводит границы, которые позволяют ей решить, есть ли что-то объектом или нет, разработчики смогли создать дизайн, который вводит в заблуждение систему классификации и разметки ИИ.

Отдельную сложность представляло то, что исследователи хотели создать инструмент, который позволял избежать распознаванию лица владельца в движении, то есть на видеозаписи, а не на статической фотографии. Обычно это гораздо сложнее. Кроме того, ткань футболки во время движения покрывается складками, и это тоже следовало принять во внимание. Разработчики применили метод, который назвали "трансформером", – сначала измерили характер движения футболки, а затем задали дизайн принта.



Футболки со странными принтами могут помешать распознаванию лица

В итоге способность оставаться неузнаваемым для нейросети YOLOv2 повысилась с 27% до 63%, а для Faster R-CNN – с 11% до 52%.

Правда, купить такую футболку у вас вряд ли получится – авторы на самом деле не собираются ими торговать. Потому что их реальная цель – найти уязвимости в нейросети, чтобы службы, которые занимаются слежкой за гражданами, могли их устранить.

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