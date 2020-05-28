Услуга 2 в 1: теперь украинцы смогут одновременно оформить ID-карту и код

Министерство цифровой трансформации запустило новую интересную услугу. Она предполагает, что 14-летние украинцы, которые впервые будут получать ID-карту, одновременно могут забрать и свой номер налогоплательщика.

Как сообщили в Минцифре, ранее подросткам сначала нужно было посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на назначение кода.

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После того, как они получат этот документ, нужно обращаться в отдел ГМС за оформлением паспорта.

Что изменится

Запуск услуги ID-14 должен упростить этот процесс и сократить количество визитов подростков в госучреждения. Ведь сейчас 14-летние украинцы смогут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика. Весь процесс займет до 15 мин времени на заполнение заявления.



Как получить услугу ID-14 / Инфографика Минцифры

Где получить услугу 2 в 1

во всех отделах ГМС Украины

в сети центров "Паспортный сервис"

в некоторых ЦПАУ, предоставляющих паспортные услуги

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Паспорт в Дии

Кстати, ID-карту можно загрузить в мобильное приложение Дия, и использовать приложение вместо физического паспорта. Так как в Украине электронный паспорт имеет такую же юридическую силу, как и классический.

Уже вскоре в Минцифре обещают добавить в приложение еще и выписку о месте регистрации.