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Услуга 2 в 1: теперь украинцы смогут одновременно оформить ID-карту и код

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Новая услуга ID-14
Новая услуга ID-14 / zhmerynka.city

Министерство цифровой трансформации запустило новую интересную услугу. Она предполагает, что 14-летние украинцы, которые впервые будут получать ID-карту, одновременно могут забрать и свой номер налогоплательщика.

Как сообщили в Минцифре, ранее подросткам сначала нужно было посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на назначение кода.

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После того, как они получат этот документ, нужно обращаться в отдел ГМС за оформлением паспорта.

Что изменится

Запуск услуги ID-14 должен упростить этот процесс и сократить количество визитов подростков в госучреждения. Ведь сейчас 14-летние украинцы смогут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика. Весь процесс займет до 15 мин времени на заполнение заявления.

Як отримати послугу ID-14
Как получить услугу ID-14 / Инфографика Минцифры

Где получить услугу 2 в 1

  • во всех отделах ГМС Украины
  • в сети центров "Паспортный сервис"
  • в некоторых ЦПАУ, предоставляющих паспортные услуги

Важно Насколько защищены цифровые паспорта в Дии: что говорят в Минцифре

Паспорт в Дии

Кстати, ID-карту можно загрузить в мобильное приложение Дия, и использовать приложение вместо физического паспорта. Так как в Украине электронный паспорт имеет такую же юридическую силу, как и классический.

Уже вскоре в Минцифре обещают добавить в приложение еще и выписку о месте регистрации.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Министерство цифровой трансформации Новости Техно Техно Интернет
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