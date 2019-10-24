Как всегда оставаться на связи: полезные советы для ведения бизнеса

Сейчас пользователи мобильной связи могут получать различные услуги от своего оператора, но главными остаются две: постоянный доступ к интернету и свободные минуты внутри сети и вне ее. И не удивительно, ведь возможность всегда держать связь обеспечивает успех компаний – маленьких и больших.

Поэтому прежде всего мы советуем вам обратить внимание на предложения "Киевстар" для корпоративных клиентов, для которых включен качественный интернет, безлимитное общение в крупнейшей сети Украины, много бесплатных минут для звонков на номера других операторов и даже за границу.

Звонки за границу. Бизнес-клиенты "Киевстар" имеют все более широкие связи с иностранными партнерами. Выделяются страны, интерес к которым почти втрое больше, чем ко всем остальным. Поэтому в новых тарифных предложениях минуты для звонков на другие сети можно тратить, звоня не только по Украине, но и в Польше, Италии, России, Чехии и Германии.

Доступ в интернет. Во многих тарифах действует безлимитный интернет, позволяющий пользоваться большинством распространенных сервисов. Более того, "Киевстар" предоставляет наибольшую скорость для максимально комфортного пользования интернетом на любой технологии и постоянно расширяет покрытие 4G даже в самых отдаленных районах.

Кроме того, бизнес-абоненты могут получить сразу три "семерки" на один телефонный номер: основную SIM, SIM для исходящих звонков с другого телефона и SIM для планшета, чтобы было удобно пользоваться интернетом.

Дополнительные услуги. Компания "Киевстар" стремится овладевать передовыми технологиями как можно быстрее, поэтому новые услуги здесь не странность. Клиенты получают возможность использовать сервисы, которые уже приобрели популярность в мире, и даже такие, которые только набирают разгон.

К примеру, полезна отличие некоторых тарифных планов доступ к программам MSO 365. Получая лицензионное программное обеспечение Microsoft Office, предприниматель может использовать его на телефоне, стационарном компьютере, лэптопе. Это одна лицензия сразу для 5 различных устройств, стоимость которой уже включена в тариф. Прислали SMS для заказа, настроили работу – и готово.

А если вы принимаете много звонков от клиентов, многоканальный номер поможет не пропустить ни одного звонка. Это легко сделать, заказав один из новых бизнес-тарифов "Киевстар", в который включена стоимость пользования услугой. Это легко сделать, заказав один из новых бизнес-тарифов "Виртуальная мобильная АТС". С ней удобно распределять – автоматически или вручную – входящие звонки между сотрудниками, осуществлять много одновременных вызовов с единого мобильного номера, записывать и сохранять разговоры, получать статистику вызовов online, интегрировать мобильные или городские телефоны до CRM-систем. И для этого не нужно покупать дополнительное оборудование, достаточно простых настроек на персональной веб-странице.

Еще один совет – ведите бизнес онлайн. Как это сделать? Попробуйте сочетание сервисов Mobile ID и Star.Docs – и безопасный бизнес из любого уголка Украины станет вашей реальностью. Вы сможете экономить время, ресурсы и деньги, не прекращая ведения полноценного электронного документооборота и подписывая документы онлайн с собственного мобильного.

Для новеньких. При первом подключении клиент, обычно, колеблется, какой тарифный план выбрать, но сомнения легко развеивает акция "Бизнес-старт" от "Киевстар".

Каждый новый абонент платит только половину стоимости тарифа полгода, в течение которых можно перепробовать различные варианты тарифных планов и выбрать наиболее удобный – тот, что отвечает потребностям бизнеса, сотрудников и личным интересам.

Полная свобода пользования связью без дополнительных хлопот и лишних затрат – вот чего требует бизнес, и это становится реальным с тарифными планами от "Киевстар".