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Установлен новый рекорд скорости интернета

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / The Verge

Скорость мобильного интернета достигает почти 10 Гбит/с и в будущем может дойти до 1 ТБ/сек. Однако это не идет ни в какое сравнение с проводным соединением. Исследователи австралийских университетов утверждают, что установили новый рекорд скорости интернета с использованием оптического волокна.

Исследователи проложили 75 километров обычного оптического волокна между кампусами Мельбурнского королевского технологического института, Технологического университета Суинберна и Университета Монаша, сообщает The Verge.

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Новый рекорд скорости интернета

В ходе эксперимента специалисты зафиксировали скорость в 44,2 Тбит/с, что является мировым рекордом. Чтобы представить себе такую скорость, в качестве примера приводится теоретическая возможность загрузить содержимое более 50 дисков Blu-ray Ultra HD объемом 100 ГБ каждый за одну секунду.

Наше исследование демонстрирует способности уже существующих оптоволоконных линий, которые могут быть основой нынешних и будущих сетей связи. Наша разработка может быть масштабируема и способна удовлетворить будущие потребности,
– отметил автор исследования и лектор Университета Монаша Билл Коркоран.

Как удалось этого достичь

Для достижения рекордной скорости была применена технология micro-comb, которая обеспечивает более эффективную и компактную передачу данных. По словам исследователей, технология впервые была опробована в полевых условиях.

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Ученые отмечают, что в долгосрочной перспективе они надеются создать интегрированные фотонные чипы, которые позволят достичь такой скорости передачи данных по существующим оптоволоконным каналам связи с минимальными затратами.

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Интернет
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