Установлен новый антирекорд Youtube: какое видео ненавидят пользователи больше всего

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Youtube Rewind 2018 дизлайкнули больше всего за всю историю видеосервиса
Youtube Rewind 2018 дизлайкнули больше всего за всю историю видеосервиса / Соцсети

Youtube Rewind 2018 стало самым дизлайкнутым видео за всю историю видеосервиса. Предыдущий рекорд принадлежал Джастину Биберу и его клипу на песню Baby.

Youtube Rewind 2018 вышел в свет 6 декабря. Сейчас у этого ролика более 127 миллионов просмотров и 11 миллионов дизлайков, зато полюбили его лишь чуть больше, чем 2 миллиона пользователей.

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Заметим, что ранее самым неописуемым видео был клип от Джастина Бибера на песню Baby. Хотя этот ролик на Youtube и собрал свыше 2 миллиардов просмотров, однако дизлайки ему поставили 9,8 миллиона человек, а понравился он 10 миллионам юзеров.

Justin Bieber – Baby: смотрите видео

Интересным является и тот факт, что Биберу, чтобы собрать такое количество диздайков понадобилось 8 лет (он был загружен в 2010 году), а Youtube Rewind справился всего за 8 дней.

Такой провал годовых итогов от Youtube эксперты и простые блогеры связывают с тем, что в этом году в Youtbe Rewind попали в основном стримеры и знаменитости, потому многих неоднозначных личностей, как, к примеру, Феликса Чельберга (PewDiePie), Шейна Доусона (Shane) и пранкера Пола Логана (Logan Paul Vlogs), команда Youtube не позвала. Поэтому вполне вероятно, что подписчики вышеупомянутых блогеров сделали весомый вклад в антирекорд.

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Кроме того, видео не освещает несколько тем, которые действительно поразили общество в 2018 году. Следовательно, у пользователей сложилось впечатление, что ролик был создан исключительно для рекламодателей.

Youtube Rewind 2018: смотрите видео

Добавим, что впервые популярное лицо у Yotube Rewind появилось в 2011 году – тогда команда пригласила Ребекку Блэк. Однако до 2014 года ролики все же оставались подборкой самого популярного за последний год. А уже в 2015-м Youtube Rewind с так сказать аматарского видео начали превращаться в полноценные видеоклипы.

Подборка всех Youtube Rewind с 2010 по 2018 годы: смотрите видео

К слову, недавно компания компания Pew Research Center провела опрос, чтобы определить, какой контент больше всего ищут в YouTube. Согласно результатам, более половины пользователей используют сервис, чтобы разобраться в вещах, которые раньше они никогда не делали.

Что такое Youtube Rewind?Это видеообзор о самых популярных событиях, видео и мемах за последний год. Создает эти ролики команда Youtube и грузят их на официальный канал видеосервиса YouTube Spotlight. Первое видео из этой серии появилось в 2010 году и сейчас насчитывает 4,8 миллиона просмотров. Со временем в Youtube Rewind стали появляться не только известные лица хостинга (блогеры и стримеры), а и знаменитости из мира шоу-бизнеса, и с каждым годом их количество растет. Сейчас самыми популярными являются ролики за 2016 и 2017 года – 226 миллионов и 214 миллионов просмотров соответственно.

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Теги: LifeStyle Техно YouTube Рекорды Интернет
Источник: 24 канал
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