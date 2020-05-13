Утечка данных в боте UA Baza: ГБР подозревает правоохранителей и миграционную службу

Скандал с утечкой данных украинцев через Telegram-бота UA Baza набирает новые обороты. Следователи Государственного бюро расследований подозревают в утечке данных работников МВД и Государственной миграционной службы.

Как передает пресс-служба ГБР, сотрудники ведомства уже начали досудебное расследование по делу об утечке персональных данных граждан Украины.

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В пресс-службе говорят, что по предварительным данным, к этой утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица из Главного сервисного центра МВД, а также работники Государственной миграционной службы. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий.

Детали скандала

12 мая в соцсетях начали распространять информацию про масштабную утечку данных украинских пользователей. В частности, в открытый доступ попали 26 миллионов удостоверений водителя, а также пароли к соцсетям и электронной почте. Утечка проходила через чат-бота UA Baza в мессенджере Telegrаm.

Важно В Telegram обнаружены боты, торгующие персональными данными украинцев

В сливе заподозрили приложение Дия, которое собрало паспорта, водительские удостоверения и другие оцифрованные документы. И как пояснили в Министерстве цифровой трансформации, сервис Дия не имеет собственной базы данных, он только отображает информацию из реестров госорганов (в том числе МВД и Миграционной службы).

Интересно, что вечером 12 мая в полиции сообщили, что сотрудники киберполиции прекратили деятельность этого бота. Однако, уже 13 мая его создатели вновь запустить бота.

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