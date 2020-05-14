Утечка данных с помощью бота UA Baza: полиция нашла "виновника"

Полиция провела расследование по делу об утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот UA Baza. Правоохранители выяснили, что информация с данными могла быть скопирована с сервиса Опендатабот.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, они проанализировали информацию, которая была распространена с помощью бота, и выяснили, что она "имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, в частности Опендатабот".

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При этом в полиции добавили, что приложение "Дия" не причастно к утечке данных.

Реакция Опендатабот

При этом в сервисе Опендатабот уже отрицали причастность к утечке данных. Там объяснили, что их сервис содержит только публичную информацию, которую получают на портале открытых данных data.gov.ua, а также на официальном API Минюста.

"Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот", – добавили в сервисе.

Детали об утечке данных

12 мая стало известно, что Telegram-бот UA Baza сливает персональные базы данных украинцев. В частности, бот имел 26 миллионов удостоверений водителя украинцев, а также пароли к электронной почте, соцсетей таких как Вконтакте и linkedin и т.д.

Уже к концу 12 мая во полиции заявили, что пресекли деятельность этого бота. Однако уже на следующий день создатели бота заявили, что создали новый, но пока его не афишируют. По состоянию на 14 мая этот бот до сих пор функционирует.

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