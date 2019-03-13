Утилита DirectX 12 появится на Windows 7

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Утилита DirectX 12 появится на Windows 7
Утилита DirectX 12 появится на Windows 7 / Getty Images

В прошлом году Blizzard Entertainment наделила игру World of Warcraft поддержкой API DirectX 12, что значительно повысило производительность в играх. Правда такое нововведение касалось только операционной системы Windows 10.

Как сообщает Overclockers, упомянутый графический API, как известно, поддерживался только операционной системой Windows 10, однако это уже в прошлом.

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Microsoft выполнила просьбу игроков и самой Blizzard, решив добавить поддержку DirectX 12 для World of Warcraft в Windows 7, которая несмотря на свой почтенный возраст все еще установлена на огромном числе компьютеров.

Если точнее, редмондцы говорят о совпадении библиотек User Mode D3D12 Runtime на старую ОС. Пользователи "семерки" могут включить DirectX 12 в World of Warcraft начиная с патча 8.1.5.

World of Warcraft
Постер игры World of Warcraft

Что важно, поддержка DX12 под Windows 7 не станет эксклюзивной "фишкой" популярной MMORPG. Как отмечает Microsoft, специалисты компании помогают нескольким разработчикам видеоигр адаптировать их проекты с вышеупомянутым API под давно знакомую операционную систему.

Однако, чтобы в полной мере раскрыть возможности DirectX 12, редмоднцы рекомендуют установить Windows 10, на которой низкоуровневые графические API работают более эффективно.

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Теги: Техно Интернет Игры Microsoft Windows 10
Источник: 24 Канал
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