Из Китая поступило новое сообщение об аварии с участием электромобиля Tesla, причем авария была вызвана очередным сбоем компьютерной системы автомобиля.

Авария произошла в городе Цзянси, автомобиль как раз находился под управлением автопилота, сообщает gizmochina.

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Что случилось

Неожиданно машина начала набирать скорость и разогналась до 127 км/час. Владелец начал тормозить, однако избежать аварии не удалось.

Отмечается, что все усилия водителя, направленные на снижение скорости автомобиля, оказались напрасными – тормоза просто отказались срабатывать. В результате электрокар разбился и взорвался с водителем внутри.



Tesla отказалась тормозить и разбилась

Как отреагировала Tesla

Накануне компания Tesla сделала официальное заявление по поводу инцидента. В нем говорится, что авария расследуется по согласованию с соответствующим правительственным агентством в Китае. Данные из уничтоженного автомобиля будут проанализированы, чтобы определить, что именно пошло не так. Сбой, вероятно, был вызван неисправностью в работе системы автопилота.

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Другие аварии с участием Tesla

Это далеко не первая авария, которая происходит из-за неисправности автопилота. В начале июня похожий случай произошел в Тайване. Там Tesla Model 3 не смогла распознать грузовик, который перевернулся на дороге. Водитель заявил, что в последний момент нажал на тормоза, но после короткого замедления Tesla продолжила набирать скорость, что привело к столкновению. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

В январе этого года агентство Associated Press сообщило о трех авариях с участием Tesla в декабре, тогда погибли три человека. Аварии усилили проверку системы автопилота компании.

Кстати, недавно Tesla Model 3 получила награду Top Safety Pick+ 2019 от Страхового института безопасности дорожного движения (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) после достижения оптимальных параметров во всех шести краш-тестах IIHS.