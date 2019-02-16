В AMD раскритиковали новую технологию компании NVIDIA

Компания NVIDIA анонсировала технологию интеллектуального сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS) еще в августе, однако доступна она стала за несколько дней до выхода шутера Metro: Exodus. В то же время специалисты AMD уже успели раскритиковать технологию "зеленых".

Как сообщает портал Overclockers, количество игр с поддержкой NVIDIA DLSS можно пересчитать на пальцах одной руки даже с учетом свежей Metro: Exodus и Batlefield V, получившие поддержку DLSS несколько дней назад.

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Более того, владельцы видеокарт NVIDIA GeForce могут быть недовольны некоторыми ограничениями на одновременное использование трассировки лучей и новомодного сглаживания.

Как работает технология NVIDIA DLSS

В свою очередь представители AMD считают, что открытые стандарты SMAA и TAA хорошо работают на ускорителях различных вендоров и при этом лишены недостатков DLSS: заметных глазу артефактов и излишней резкости контуров.

Мы поддерживаем методы и технологии, которые будут широко применяться в современных играх и которые исключительно хорошо работают на Radeon VII. Поэтому нашим приоритетом является использование сглаживания SMAA и TAA, а не проприетарных технологий других вендоров,

– подчеркнул директор по маркетингу AMD Саша Маринкович.

Наконец, у AMD может оказаться еще один козырь в рукаве. В прошлом месяце она рассказала об "отличных результатах" Radeon VII в работе с API DirectML. Технология представляет собой расширение программного интерфейса DirectX 12 для реализации задач машинного обучения и искусственного интеллекта.

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