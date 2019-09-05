В Android 10 появится функция защиты смартфонов от самовозгорания

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В Android 10 появится функция защиты смартфонов от самовозгорания
В Android 10 появится функция защиты смартфонов от самовозгорания / Unsplash

После релиза операционной системы Android 10 в сети начали появляться подробности относительно ключевых фишек новой ОС. Android 10 получила функцию аппаратного мониторинга внештатных ситуаций, которая способна предупредить даже возгорание смартфона.

Что известно о новой функции? Функция автоматического отключения порта USB ранее была доступна только владельцам некоторых смартфонов Samsung.

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Теперь Google решила сделать ее штатной для всех Android-гаджетов. В случае загрязнения, перегрева или попадания воды система автоматически отключит порт, предупредив дальнейшую зарядку устройства в неподходящих условиях.

Как она работает? Владельцы аппаратов с установленной Android 10 будут получать соответствующее сообщение о перегреве USB-порта с рекомендацией очистить его от загрязнения и проверить кабель. Сообщение будет отображаться параллельно с блокировкой порта до тех пор, пока пользователь не подтвердит его просмотр или не согласится продолжить использование аппарата на свой страх и риск.


Как будет работать новая функция

Для Android 10 устройство находится в "критическом состоянии" при повышении температуры выше 60 градусов. Аварийный режим включается при достижении температуры в 65 градусов.

Нововведение призвано предотвратить возможную поломку или самопроизвольному возгоранию смартфонов во время зарядки.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Android Google Смартфоны
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