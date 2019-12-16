В Android 11 появится идеальный ночной режим

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Полноценный ночной режим появится в Android 11 / Иллюстративное фото

В Android 10 ночной режим появился на системном уровне, но, к сожалению, не было функции его автоматического переключения. Это при том, что она присутствовала в ранних бета-версиях системы. В новом Android 11 эту ситуацию исправили.

Судя по всему, такая функция появится в следующей версии Android. Если точнее, то известно, что она появится в следующем релизе Android, однако, скорее всего, говорится об Android 11.

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Ночной режим в Android

Интересно, что ночной режим Night Light появился еще в Android 7.1. Правда, работал он совсем иначе – активировался специальный фильтр, который снижал долю синего цвета в подсветке. И этот же режим Night Light в том числе предлагал функцию автоматической активации в зависимости от времени суток.

В Android 10 от такой реализации этого режима решили отказаться из-за того, что она опиралась на CalendarAstronomer и использовала большой кусок кода.

Реализовать оптимизированный автоматический ночной режим Google решила после ряда жалоб пользователей.

Как активировать Night mode в Android 10

Если вы не хотите ждать, когда Google добавит эту функцию – можете воспользоваться сторонним приложением Automatic Dark Theme for Android 10, который поможет вам настроить темный режим в Android 10.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Google Android Гаджеты
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